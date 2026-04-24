Landau – Ameisen der Art Tapinoma magnum : Stadt setzt auf gezielte Maßnahmen

Landau/südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit den steigenden Temperaturen werden auch sie wieder aktiver: die Ameisen der Art Tapinoma magnum. In Landau macht sich das bemerkbar – aktuell gehen wieder mehr Rückmeldungen und Fragen aus der Bürgerschaft ein. Besonders betroffen sind Godramstein, Teile der Südstadt sowie der Südwesten.

Die Stadt reagiert weiterhin konsequent auf das Auftreten der Ameisen. Zur Eindämmung setzt sie dabei auf bewährte Maßnahmen. So bringt der Bauhof auf betroffenen städtischen Flächen – etwa Gehwegen und an Grünanlagen –gezielt Kieselgur aus. Die Behandlungen erfolgen in der Saison regelmäßig im Abstand von etwa vier bis sechs Wochen.

Wichtig zu wissen: Private Flächen kann die Stadt nicht behandeln. Sie unterstützt jedoch mit einem engmaschigen Monitoring und Beratung. Gemeldete Fundstellen werden erfasst und im Geoportal auf der Tapinoma-magnum-Karte dokumentiert – so entsteht ein aktuelles Lagebild, das gezielte Maßnahmen ermöglicht. Die Karte kann auf www.mitredeninLD.de oder auf www.maps.landau.de/tapinoma eingesehen werden.

Wo ein Befall noch nicht sicher festgestellt wurde, bietet die Stadt eine Vor-Ort-Bestimmung und Beratung an. Weitere Informationen, Bestimmungshilfen und Kontaktdaten gibt es unter www.mitredeninLD.de.

„Die Situation rund um Tapinoma magnum beschäftigt die Menschen in unserer Stadt. Uns ist wichtig, transparent zu informieren und sowohl konsequent als auch verantwortungsvoll zu handeln“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler.

Die Stadt Landau steht zudem im engen Austausch mit anderen Kommunen, um Erfahrungen zu teilen und ihre Maßnahmen laufend weiterzuentwickeln.

Bildunterschrift: Tapinoma magnum in Landau: Stadt setzt auf gezielte Maßnahmen mit Kieselgur. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle:Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 09:44