Hockenheim – Start des Saisonkartenverkaufs für die Freibadsaison

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Montag, den 27. April 2026, startet der Verkauf der Saisonkarten für die kommende Freibadsaison im Aquadrom Hockenheim. Die Karten haben eine Gültigkeit bis zum 30. September 2026 und ermöglichen in diesem Zeitraum einen bequemen und flexiblen Zugang zum Freibad. Interessierte können die Saisonkarten montags bis freitags, jeweils zwischen 12:00 und 19:00 Uhr, direkt an den Kassen des Aquadrom erwerben. Die Preise bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert und sind zudem jederzeit auf der Homepage (https://www.aquadrom.de/oeffnungszeiten) einsehbar. Für die Freibadsaison werden folgende Saisonkarten angeboten: Die reine Freibadsaisonkarte kostet für Erwachsene 90,- € und für ermäßigte Personen 50,- €. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine kombinierte Saisonkarte für Hallen- und Freibad zu erwerben. Diese ist für Erwachsene zum Preis von 132,- € sowie für Ermäßigte für 66,- € erhältlich und bietet Zugang zu beiden Bereichen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Freibadsaisonkarten ausschließlich während der Freibadöffnungszeiten gültig sind und nicht mit anderen Rabatten kombiniert werden können. Zudem ist eine nachträgliche Aufbuchung der reinen Freibadsaisonkarte auf die Nutzung des Hallenbads nicht möglich.

Das Aquadrom Team freut sich auf Ihren Besuch.

Quelle

Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 09:59