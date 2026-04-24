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2026 04 XX Virtuelles Amt
24.04.2026, 13:24 Uhr

Hockenheim – Behördengang von zu Hause: Hockenheim startet „Virtuelles Amt“

2026 04 XX Virtuelles AmtHockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Montag, den 20. April 2026, ist bei der Stadt Hockenheim das „Virtuelle Amt“ verfügbar. Damit können Bürgerinnen und Bürger ausgewählte Dienstleistungen des Bürgerbüros auch bequem per Videotelefonat von zu Hause oder unterwegs aus erledigen. „Mit dem Virtuellen Amt machen wir einen weiteren Schritt hin zu einer bürgernahen, modernen Verwaltung“, so Bürgermeister Matthias Beck. „Wer möchte, muss für viele Anliegen nicht mehr persönlich ins Rathaus kommen, spart Wege und Wartezeiten – erhält aber weiterhin eine persönliche Beratung.“

Digital, persönlich, flexibel
Über das Virtuelle Amt können Bürgerinnen und Bürger per Video mit Mitarbeitenden des Bürgerbüros sprechen und bestimmte Leistungen direkt online in Anspruch nehmen. Dazu zählen:

• Wohnsitz anmelden, abmelden oder ummelden
• Lebensbescheinigung beantragen
• Meldebescheinigung beantragen
• Führungszeugnis (einfach & erweitert)
• Steueridentifikationsnummer beantragen
• Gewerbezentralregisterauskunft beantragen
• Übermittlungssperre beantragen
• Landesfamilienpass beantragen
• Bewohnerparkausweis beantragen

Für die Nutzung des Virtuellen Amts werden lediglich ein internetfähiges Endgerät (Laptop, PC, Tablet oder Smartphone) mit Kamera und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung benötigt. Eine zusätzliche Software oder App muss nicht installiert werden.

Einfache Terminbuchung und sichere Abwicklung
Die Terminvereinbarung erfolgt über die Homepage der Stadt Hockenheim. Dort wählen Nutzerinnen und Nutzer den gewünschten Service aus, buchen ein freies Zeitfenster und hinterlegen ihre Kontaktdaten. Vor dem Termin erhalten sie per E-Mail eine Übersicht mit allen Informationen sowie einen sicheren Link zur Videokonferenz.

Während des Videotermins können Unterlagen – sofern erforderlich – direkt digital übermittelt werden. Bescheinigungen und Nachweise werden im Anschluss an das Gespräch digital bereitgestellt und können sofort heruntergeladen werden. Anfallende Gebühren können ausschließlich online über PayPal beglichen werden. Selbstverständlich werden bei allen Vorgängen hohe Datenschutz- und Sicherheitsstandards eingehalten.

Entlastung für Alltag und Rathaus
„Gerade für Menschen mit wenig Zeit, mobilitätseingeschränkte Personen oder Berufstätige ist das Virtuelle Amt eine echte Entlastung“, betont Silke Auer, stellvertretende Leitung des Bürgerbüros. „Anliegen lassen sich flexibel in den Alltag integrieren, ohne lange Wege oder Wartezeiten im Rathaus.“

Das Virtuelle Amt versteht die Stadt Hockenheim als Ergänzung zum bestehenden Angebot: Alle Dienstleistungen, die rechtlich eine persönliche Vorsprache erfordern, können weiterhin vor Ort im Bürgerbüro erledigt werden.

Weitere Informationen
Eine Übersicht der angebotenen Leistungen, technische Hinweise sowie die Möglichkeit zur Terminbuchung im Virtuellen Amt finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt Hockenheim unter www.hockenheim.de/virtuellesamt.

Quelle
Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 13:24

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