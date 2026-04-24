Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen ATOS-Halbmarathon

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 26. April 2026, findet in Heidelberg der diesjährige ATOS-Halbmarathon statt.
Während der Veranstaltung, welche mit unterschiedlichen Straßensperrungen einhergeht, kommt es zu abweichendem Betrieb auf mehreren rnv-Buslinien.
Linie 20
gültig von etwa 6 Uhr bis etwa 11:30 Uhr Fahrtrichtung S-Bf Altstadt
• Umleitung zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt
• Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz
Fahrtrichtung Sportzentrum Nord
• Umleitung zwischen S-Bf Altstadt und Seegarten
• Entfall der Haltestellen Herrenmühle, Rathaus/Bergbahn, Oberer Fauler Pelz, Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz
• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Neckarmünzplatz, Alte Brücke, Marstallstraße, Stadthalle, Jubiläumsplatz und Bismarckplatz
gültig von etwa 11:30 Uhr bis etwa 12:45 Uhr
Fahrtrichtung S-Bf Altstadt
• Umleitung zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt
• Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz
Linie 31
gültig von etwa 6 Uhr bis etwa 11:30 Uhr
• Umleitung in Fahrtrichtung Neuenheimer Feld zwischen S-Bf Altstadt und Bismarckplatz
• Entfall der Haltestellen Herrenmühle, Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz
• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße, Stadthalle und Jubiläumsplatz gültig von etwa 8 Uhr bis etwa 10:45 Uhr
• Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bunsengymnasium und Bismarckplatz
• Entfall der Haltestellen Wielandtstraße, Mönchhofschule, Lutherstraße und Brückenstraße
• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Jahnstraße, Volkshochschule, Campus Bergheim und Altes Hallenbad
Linie 33
gültig von etwa 6 Uhr bis etwa 11:30 Uhr
• verkürzter Linienweg zwischen Emmertsgrund und Marstallstraße, ab dort Umleitung zur Herrenmühle
• Entfall der Haltestellen Universitätsplatz, Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz
• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle gültig von etwa 11:30 Uhr bis etwa 15:45 Uhr
• Umleitung zwischen Marstallstraße (abweichend Steig B) und Peterskirche
• Entfall der Haltestelle Universitätsplatz
• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle (Steig B)
Linie 34
gültig von etwa 8 Uhr bis etwa 12 Uhr
• Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bismarckplatz und Schriesheimer Hof
• Entfall der Haltestellen Bergstraße, Alte Brücke Nord, Hirschgasse, Haarlass, Stift Neuburg, Stiftsmühle, Neckarhelle, Neuer Weg, Neckarschule, Steinbacher Tal, Mühldamm, Fürstendamm, Kreuzgrundweg, Peterstaler Straße, Grüner Baum, Löwen, Schweizertalstraße, Heidebuckelweg und Langer Kirschbaum
Linie 36
gültig von etwa 6 Uhr bis etwa 11:30 Uhr
Fahrtrichtung Ziegelhausen Köpfel
• Umleitung zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt
• Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz Fahrtrichtung Betriebshof
• Umleitung zwischen S-Bf Altstadt und Bismarckplatz
• Entfall der Haltestellen Herrenmühle, Rathaus/Bergbahn, Oberer Fauler Pelz, Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz
• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße, Stadthalle und Jubiläumsplatz gültig von etwa 8 Uhr bis etwa 12 Uhr
• verkürzter Linienweg zwischen Betriebshof und S-Bf Altstadt
• Entfall der Haltestellen Hausackerweg, Rombachweg, Jägerhaus, Adler-Überfahrt, S-Bf Schlierbach/Ziegelhausen, Kleingemünder Straße, Kleingemünder Straße Ost, Textilmuseum, Neckarschule, Steinbacher Tal, Mühldamm, Fürstendamm, Kreuzgrundweg, Rainweg, Mittlerer Rainweg und Ziegelhausen Köpfel gültig von etwa 11:30 Uhr bis etwa 12:45 Uhr
Fahrtrichtung Betriebshof
• Umleitung zwischen Herrenmühle und Peterskirche
• Entfall der Haltestellen Rathaus/Bergbahn und Oberer Fauler Pelz
Quelle
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 10:14