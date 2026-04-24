Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen ATOS-Halbmarathon

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 26. April 2026, findet in Heidelberg der diesjährige ATOS-Halbmarathon statt.

Während der Veranstaltung, welche mit unterschiedlichen Straßensperrungen einhergeht, kommt es zu abweichendem Betrieb auf mehreren rnv-Buslinien.

Linie 20

gültig von etwa 6 Uhr bis etwa 11:30 Uhr Fahrtrichtung S-Bf Altstadt

• Umleitung zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt

• Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz

Fahrtrichtung Sportzentrum Nord

• Umleitung zwischen S-Bf Altstadt und Seegarten

• Entfall der Haltestellen Herrenmühle, Rathaus/Bergbahn, Oberer Fauler Pelz, Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz

• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Neckarmünzplatz, Alte Brücke, Marstallstraße, Stadthalle, Jubiläumsplatz und Bismarckplatz

gültig von etwa 11:30 Uhr bis etwa 12:45 Uhr

Fahrtrichtung S-Bf Altstadt

• Umleitung zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt

• Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz

Linie 31

gültig von etwa 6 Uhr bis etwa 11:30 Uhr

• Umleitung in Fahrtrichtung Neuenheimer Feld zwischen S-Bf Altstadt und Bismarckplatz

• Entfall der Haltestellen Herrenmühle, Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz

• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße, Stadthalle und Jubiläumsplatz gültig von etwa 8 Uhr bis etwa 10:45 Uhr

• Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bunsengymnasium und Bismarckplatz

• Entfall der Haltestellen Wielandtstraße, Mönchhofschule, Lutherstraße und Brückenstraße

• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Jahnstraße, Volkshochschule, Campus Bergheim und Altes Hallenbad

Linie 33

gültig von etwa 6 Uhr bis etwa 11:30 Uhr

• verkürzter Linienweg zwischen Emmertsgrund und Marstallstraße, ab dort Umleitung zur Herrenmühle

• Entfall der Haltestellen Universitätsplatz, Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz

• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle gültig von etwa 11:30 Uhr bis etwa 15:45 Uhr

• Umleitung zwischen Marstallstraße (abweichend Steig B) und Peterskirche

• Entfall der Haltestelle Universitätsplatz

• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle (Steig B)

Linie 34

gültig von etwa 8 Uhr bis etwa 12 Uhr

• Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bismarckplatz und Schriesheimer Hof

• Entfall der Haltestellen Bergstraße, Alte Brücke Nord, Hirschgasse, Haarlass, Stift Neuburg, Stiftsmühle, Neckarhelle, Neuer Weg, Neckarschule, Steinbacher Tal, Mühldamm, Fürstendamm, Kreuzgrundweg, Peterstaler Straße, Grüner Baum, Löwen, Schweizertalstraße, Heidebuckelweg und Langer Kirschbaum

Linie 36

gültig von etwa 6 Uhr bis etwa 11:30 Uhr

Fahrtrichtung Ziegelhausen Köpfel

• Umleitung zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt

• Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz Fahrtrichtung Betriebshof

• Umleitung zwischen S-Bf Altstadt und Bismarckplatz

• Entfall der Haltestellen Herrenmühle, Rathaus/Bergbahn, Oberer Fauler Pelz, Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz

• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße, Stadthalle und Jubiläumsplatz gültig von etwa 8 Uhr bis etwa 12 Uhr

• verkürzter Linienweg zwischen Betriebshof und S-Bf Altstadt

• Entfall der Haltestellen Hausackerweg, Rombachweg, Jägerhaus, Adler-Überfahrt, S-Bf Schlierbach/Ziegelhausen, Kleingemünder Straße, Kleingemünder Straße Ost, Textilmuseum, Neckarschule, Steinbacher Tal, Mühldamm, Fürstendamm, Kreuzgrundweg, Rainweg, Mittlerer Rainweg und Ziegelhausen Köpfel gültig von etwa 11:30 Uhr bis etwa 12:45 Uhr

Fahrtrichtung Betriebshof

• Umleitung zwischen Herrenmühle und Peterskirche

• Entfall der Haltestellen Rathaus/Bergbahn und Oberer Fauler Pelz

Quelle

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 10:14