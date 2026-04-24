Grünstadt – Rollerfahrerin verletzt

Grünstadt/Landkreis Bad Dürheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (23.04.26) wurde die Fahrerin eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall verletzt. Diese befuhr die Weinstraße aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Asselheim, als an der Einmündung Schloßstraße eine Autofahrerin nach links in die Weinstraße einbog. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Zweiradfahrerin stürzte und sich verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Verletzte wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Quelle
Polizeiinspektion Grünstadt
Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 10:44