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Strohutfest Lauf
24.04.2026, 13:20 Uhr

Frankenthal – Strohhutfestlauf: Anmeldung möglich – Helfer gesucht

Strohutfest LaufFrankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn vom 4. bis 7. Juni das Strohhutfest gefeiert wird, darf ein Programmpunkt nicht fehlen: Traditionell können sich alle, die nach drei Tagen Feiern noch Energie haben, beim Strohhut-festlauf am Sonntag, 7. Juni auspowern. Wie gewohnt, gibt es neben dem Hauptlauf einen Schüler- und Bambinilauf. Die Anmeldung für alle drei Kategorien ist bereits möglich. Außer-dem werden noch Freiwillige gesucht, die den Lauf als Helfer an der Strecke unterstützen möchten.

Start und Ziel wieder an alter Stelle
Nachdem zum 50. Strohhutfest Start und Ziel des Laufes auf den Rathausplatz verlegt wurden, ist 2026 wieder alles beim Alten: Start des Haupt- und Schülerlaufes ist in der Carl-Theodor-Straße. Erstmals starten auch die Bambinis an dieser Stelle. Neu in diesem Jahr außerdem: Die kleinsten Läufer dürfen nicht begleitet werden, Eltern können gerne am Streckenrand an-feuern und ihre Kinder nach rund 100 Metern im Zielbereich für alle Läufe auf dem Kornmarkt hinter dem Rathaus in Empfang nehmen. Für die Bambinis findet die Siegerehrung direkt im Anschluss auf der Bühne des Kinderstrohhutfests in der Willy-Brandt-Anlage statt. Der Hauptlauf führt vier Mal auf dem gewohnten Rundkurs durch die Innenstadt. Rund 5 km werden dabei absolviert. Erstmals finden in diesem Jahr Zwischenmessungen statt, um zu gewährleisten, dass jeder Läufer die Gesamtstrecke läuft. Die Teilnehmer des Schülerlaufs laufen die gleiche Strecke – für sie geht es allerdings nur auf zwei Runden und 2,7 km durch die Stadt. Die Erst, Zweit- und Dritt-Platzierungen des Schüler- und des Hauptlaufs werden ab 12.30 Uhr auf der Bühne auf dem Rathausplatz geehrt.

Frühere Starts bleiben
Um nicht in etwaiger frühsommerlicher Mittagshitze laufen zu müssen, bleiben die Startzeiten auch in diesem Jahr früh: Die Bambinis starten um 10 Uhr, Schüler um 10.30 Uhr und der Hauptlauf beginnt um 11 Uhr.
Strohutfestlauf
Jetzt online anmelden
Die Anmeldung zum Lauf ist bereits unter www.br-timing.de möglich. Die Startgebühr beträgt für Schüler fünf, Erwachsene zahlen zehn Euro. Bambinis sind frei. Die Online-Anmeldung ist bis Samstag, 6. Juni, 18 Uhr möglich. Bei Voranmeldung bis 31. Mai werden die Startnummern postalisch zugeschickt. Bei Voranmeldungen bis 6. Juni, 20 Uhr, können die Startnummern am Lauftag an der Startnummernausgabe abgeholt werden. Eine Nachmeldung am 7. Juni ist ab 9 Uhr bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Lauf gegen eine zusätzliche Gebühr von fünf Euro im Wettkampfbüro in der Willy-Brandt-Anlage möglich.
Bananen
Helfer gesucht
Die Veranstalter erwarten wieder einen großen Zulauf. Im letzten Jahr gingen knapp 700 Läu-fer an den Start. Zur Absicherung werden noch Helfer als Streckenposten entlang der Lauf-strecke gesucht. Als Dankeschön erhält jeder Helfer einen Gutschein für die Lux-Kinos. Die Anmeldung ist per Formular auf www.frankenthal.de/strohhutfestlauf möglich. Hier sind auch weitere Informationen und der direkte Link zur Laufanmeldung zu finden. Rückfragen beant-wortet Oksana Zeidler unter 06233 89 453 bzw. oksana.zeidler@frankenthal.de.

Quelle
Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 13:25

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