Bad Dürkheim – Auffahrunfall auf der B37

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 23.04.2026 gegen 18:11 Uhr kam es im Bereich der B37 in Bad Dürkheim, an der Kreuzung Kanalstraße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Eine 23-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes GLC die B37 aus Richtung Ungstein kommend in Fahrtrichtung Wurstmarktparkplatz. An der Kreuzung zur Kanalstraße musste sie ihr Fahrzeug aufgrund einer roten Ampel sowie eines vor ihr haltenden Pkw verkehrsbedingt anhalten. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf, der sich unmittelbar hinter dem Fahrzeug befand, fuhr infolge unzureichenden Sicherheitsabstands auf das haltende Fahrzeug auf. Am Mercedes entstand ein Sachschaden im Bereich der Heckstoßstange in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der VW Golf wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt.

Quelle

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 11:57