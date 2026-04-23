Wörth am Rhein – Unfall mit verletzter E-Scooter-Fahrerin

Wörth am Rhein/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 5.000 Euro und eine leicht verletzte Person resultierten aus einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag in Wörth am Rhein. Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den Kreisverkehr an der Haltestelle Maximiliansau-West und bog in die Kunzendorfer Straße ein. In diesem Moment kreuzte eine 16-jähriger E-Scooter-Fahrerin an dem dort befindlichen Fußgängerüberweg die Fahrbahn. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß der beiden, bei dem die 16-jährige E-Scooter-Fahrerin zunächst auf die Motorhaube des Fahrzeugs und anschließend zu Boden fiel. Durch den Zusammenstoß wurde die 16-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Quelle
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 10:23