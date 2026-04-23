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SiP 2025 Kids Spiel,Sport und Spaß ©Stadt Viernheim
23.04.2026, 21:44 Uhr

Viernheim – Bewegung unter freiem Himmel – „Sport im Park“ lädt wieder zum Mitmachen ein

SiP 2025 Kids Spiel,Sport und Spaß ©Stadt Viernheim
Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Sommerangebot startet am 5. Mai in eine sechste Saison

Wenn die Tage länger werden und sich das Leben wieder verstärkt nach draußen verlagert,
wächst auch die Lust auf Bewegung an der frischen Luft. Genau hier setzt „Sport im Park“
an: Vom 5. Mai bis 9. August 2026 verwandeln sich zahlreiche Orte im Viernheimer
Stadtgebiet erneut in offene Bewegungsräume für alle. Gemeinsam mit Viernheimer
Sportvereinen und der städtischen Volkshochschule Viernheim (VHS) lädt die Stadt
Viernheim dazu ein, unter freiem Himmel sportlich aktiv zu werden – wie gewohnt kostenlos,
unverbindlich und ohne Anmeldung. Das Motto bleibt: einfach vorbeikommen und
mitmachen.

„Sport und Bewegung sind wichtige Bausteine für Gesundheit und Lebensqualität. Mit ‚Sport
im Park‘ schaffen wir ein offenes Angebot, das allen einen unkomplizierten Einstieg
ermöglicht. Für jedes Alter ist etwas dabei – ohne Vorkenntnisse und unabhängig vom
Fitnesslevel können Bürgerinnen und Bürger verschiedene Aktivitäten ausprobieren und
gemeinsam aktiv sein“, betont Bürgermeister Matthias Baaß. Die reguläre Saison endet mit
Beginn der hessischen Sommerferien am 28. Juni. Im Anschluss sorgt ein ergänzendes
Ferienprogramm bis zum 9. August dafür, dass auch in dieser Zeit durchgehend
Bewegungsangebote im Freien zur Verfügung stehen. Einige Formate starten gezielt in den
Ferien, andere laufen weiter oder werden durch zusätzliche Specials ergänzt. Lediglich an
Feiertagen pausiert das Programm.

Bewegung an vielen Orten im Stadtgebiet
Sport im Park ist auch 2026 wieder dezentral organisiert und bringt Bewegung an
unterschiedliche Orte in Viernheim. Dazu zählen der Familiensportpark West, der
Museumsgarten, der Anglersee, der Tivolipark sowie das Waldschwimmbad. Jeder Standort
bietet dabei eine eigene Atmosphäre, die die unterschiedlichen Angebote optimal unterstützt
– von entspannenden Einheiten bis hin zu dynamischen Bewegungsformaten.

Das Wochenprogramm im Überblick
Das Programm von „Sport im Park“ bietet feste wöchentliche Angebote, die sich an
unterschiedliche Zielgruppen richten. Montags startet ab dem 29. Juni der TSV Amicitia
1906/09 Viernheim e. V. um 10 Uhr im Familiensportpark West mit „Fit in die Woche“.
Dienstags steht um 18 Uhr im Museumsgarten „Yoga und Atmung“ auf dem Programm: Im
Mai bietet die VHS die Einheiten an, im Juni (bis 23. Juni) übernimmt der TSV Amicitia.
Samstags lädt der TSV Amicitia alle zwei Wochen (16. Mai, 30. Mai, 13. Juni, 27. Juni) zu
einem „Yoga-Spaziergang“ ein, jeweils 9 Uhr, Treffpunkt vor dem Familiensportpark West.

Auch sonntags bleibt Bewegung fester Bestandteil des Wochenendes: Der Viernheimer
Lauftreff e. V. organisiert regelmäßig um 9 Uhr einen „Nordic Walking Treff“ sowie einen
„Lauftreff“ (Dauer etwa 1,5 Stunden, Treffpunkt am Minigolf-Platz).

SiP Qi Gong2 29062025 ©Stadt Viernheim
Bewegung für Kinder und Jugendliche
Dienstags findet um 16 Uhr mit „Sport im Park Kids“ ein eigenes Bewegungsangebot für die
jüngsten Viernheimerinnen und Viernheimer statt. In den ungeraden Wochen bis zu den
Sommerferien (5. Mai, 19. Mai, 2. Juni und 16. Juni) steht „Spiel, Sport & Spaß“ mit der
Kindersportschule des Turnvereins 1893 e. V. auf dem Programm. In den geraden Wochen
(26. Mai, 9. Juni und 23. Juni; außer 12. Mai) übernimmt der TSV Amicitia mit „Kids in
Bewegung“. Ergänzend bietet die Bikepark-Initiative donnerstags um 15:30 Uhr ein 90-
minütiges Fahrtraining für Kinder im Bikepark des Familiensportparks West an. Spielerisch
werden hier Sicherheit und Fahrtechnik auf dem Fahrrad vermittelt.

Bewährte Specials mit Vielfalt und Abwechslung
Neben dem Wochenprogramm sorgen zahlreiche Specials für zusätzliche Abwechslung. Das
Karate-Training des 1. Viernheimer Karate Dojo e. V. findet am 25. Juni um 19 Uhr im
Tivolipark statt und legt den Fokus auf Technik, Konzentration und Körperbeherrschung.
Ruhigere Bewegungsformen bietet die VHS mit Qi Gong am 21. Juni und 2. August sowie
KAHA® am 28. Juni und 9. August, jeweils um 9:30 Uhr am Anglersee. Für ein dynamisches
Training im Wasser sorgt Aqua Zumba® im Waldschwimmbad. An vier Terminen, 1., 8., 15.
und 22. Juli, heißt es jeweils um 18:30 Uhr: Bewegung, Musik und Ausdauer im Wasser. Der
Eintritt ist frei, Einlass ist ab 18:15 Uhr.

Auch der Ski-Club Viernheim e. V. bietet mit „Fit ins Wochenende“ erneut ein
abwechslungsreiches Programm im Familiensportpark West. Am 4. Juli, 1. August und 8.
August starten jeweils drei aufeinanderfolgende Einheiten: Zumba um 9:30 Uhr, Hula-Hoop-
Fitness um 10:30 Uhr sowie – neu im Programm – Matten-Pilates um 11:30 Uhr, das den
Fokus auf Kräftigung und Körperstabilität legt. Die Teilnahme ist auch an einzelnen
Angeboten möglich.

Gut informiert durch den Sport im Park Sommer
Auch in diesem Jahr wird das komplette Programm wieder als übersichtliche Postkarte im
Stundenplanformat an alle Viernheimer Haushalte verteilt. Zusätzlich sind sämtliche Termine
in der ViernheimApp unter dem Menüpunkt „Events“ mit einer eigenen Rubrik abrufbar und
lassen sich direkt in den eigenen Kalender übernehmen. Eine integrierte Kartenfunktion
erleichtert die Orientierung zu den jeweiligen Veranstaltungsorten.

Aktuelle Informationen, kurzfristige Änderungen sowie alle Details zu den Angeboten sind
unter www.viernheim.de/sportimpark, in der ViernheimApp sowie über die Social-Media-
Kanäle der Stadt verfügbar. Für Rückfragen steht Theresa Ritzert vom Kultur- und Sportamt
telefonisch unter 06204 988 345 oder per E-Mail an tritzert@viernheim.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 21:44

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