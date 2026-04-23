SÜW – Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße lädt ein zur beliebten Rallye durch den Park an Muttertag – auch auf Französisch



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Süße Tierbabys und ihre Mamas stehen wieder im Fokus, wenn der Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße bei Silz für den Muttertag am Sonntag, 10. Mai, zu seiner beliebten Muttertagsrallye einlädt. Die Rallye ist auch diesmal – ebenso wie viele Infoschilder im Park und der kostenfrei verfügbare Audioguide – auf Deutsch und Französisch verfasst, sodass auch Familien aus Frankreich fleißig mitraten können.

Die Muttertagsrallye im Wild- und Wanderpark, der sich in Trägerschaft des Landkreises Südliche Weinstraße befindet, findet zu den üblichen Öffnungszeiten am Sonntag, 11. Mai, zwischen 9 und 18 Uhr statt. Während des Kinderprogramms können zwischen 11 und 16 Uhr außerdem süße Lämmchen zum Mitnehmen, zum Beispiel als Muttertagsgeschenk, gebastelt werden. Zudem wird eine Hüpfburg aufgestellt. Wer möchte, kann noch bis Christi Himmelfahrt am 14. Mai an der Rallye teilnehmen.

Weitere Infos

Öffnungszeiten: täglich ab 9 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr, bis spätestens 20 Uhr ist der Park zu verlassen

Wolfsfütterung: täglich um 11 Uhr, von März bis Oktober

Anfahrt mit dem ÖPNV: Der Wild- und Wanderpark kann mit dem Bus montags bis freitags sowie an Sonn- und Feiertagen jede Stunde ab Landau und Annweiler mit der Linie 531 erreicht werden. Samstags fährt die Linie 531 alle zwei Stunden.

Anfahrt mit dem Auto: Ins Navigationsgerät 76857 Silz, Hauptstraße eingeben. Einen Kilometer außerhalb des Orts Richtung Vorderweidenthal befindet sich die Einfahrt zum Parkplatz des Parks.

Bildunterschrift: Die jungen Ziegen machen den kleinen und großen Gästen Freude. Foto: KV SÜW

Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 22:05