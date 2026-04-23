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MutterGottes Dom 2 m
23.04.2026, 21:49 Uhr

Speyer – Musikalische Maiandachten im Marienmonat

MutterGottes Dom 2 m
Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit „Halte.Punkt.Maria“ lädt das Domkapitel am frühen Samstabend in den Dom

Der Mai gilt als „Marienmonat“ und ist in besonderer Weise der Verehrung der Gottesmutter gewidmet. Unter der Überschrift „Halte.Punkt.Maria“ laden das Domkapitel und die Dompfarrei Pax Christi an allen Samstagen im Mai, jeweils um 18 Uhr, zu musikalischen Andachten in den Dom ein.

Die Reihe der Maiandachten beginnt am Samstag, 2. Mai, 18 Uhr, mit Domkapitular Franz Vogelgesang. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Seniorenkantorei am Dom zu Speyer mit dem „Ave Maria“ von Eduard Rottmanner und dem Stück „Meine Seele erhebt den Herrn“ von Charles Wood.

Die zweite Andacht folgt am 9. Mai. Es musiziert die Frauenschola Musica InSpira unter der Leitung von Monika Keggenhoff. Es erklingen Deutsche Wechselgesänge aus dem Gotteslob, Musik des Mittelalters, der Renaissance und der Moderne. Die liturgische Leitung liegt in den Händen von Gemeindereferent Bernhard Werner.

Am 16. Mai leitet Pfarrer Thomas Ott die musikalische Maiandacht. Die Mezzosporanistin Susanne Schaffel gestaltet den „Halte.Punkt.Maria“ musikalisch. Sie singt das „Ave maris stella“ von Antonín Dvorák sowie das „Ave regina caelorum“ von Anton Bruckner.

Am Samstag vor dem Pfingstfest, 23. Mai 2026, ist keine Halte.Punkt-Andacht, da an diesem Abend ein Orgelkonzert im Dom stattfindet.

Die Maiandacht am 30. Mai bildet zugleich den Abschluss des diözesanen Chortreffens „Pueri Cantores“. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann leitet diese Andacht liturgisch. Die teilnehmenden Chöre singen gemeinsam Stücke von Simon Lindley, Josef Gabriel Rheinberger, Bernd Greiner und Richard Shephard.

Bildunterschrift: Marienstatue im Dom © Domkapitel, Foto: Joachim Weller
Quelle: Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 21:49

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