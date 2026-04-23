Speyer – „Meinen Frieden gebe ich euch…“- Gottesdienst im Dom – mal anders am 3. Mai

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. „Friede sei mit euch!“ (Joh 20, 19) – das sagt Jesus seinen Jüngern zu bei seiner ersten Begegnung nach der Auferstehung. In seinem nächsten „Gottesdienst im Dom – mal anders“ am Sonntag, 3. Mai, 20 Uhr, macht Domdekan em. Dr. Christoph Kohl diesen Friedensgruß zum Thema: „Angesichts des Unfriedens in unserer Welt im Großen und auch im Kleinen sehnen wir uns nach Frieden. Der Friede ist die Gabe Jesu Christi für diejenigen, die in der Gemeinschaft mit ihm leben möchten – wobei er seinen Frieden deutlich unterscheidet von dem, was ,die Welt‘ unter Frieden versteht und geben kann.“ Der Gottesdienst solle dazu anregen, so Kohl, um den Frieden beten und zu bedenken, was er als Gabe und Aufgabe für uns bedeute. Um dies zu tun, werde es einen Impuls und eine Zeit der persönlichen Besinnung geben. Der Gottesdienst beginnt um 20 Uhr. Da der Dom zu dieser Uhrzeit bereits für Besucher geschlossen ist, treffen sich die Mitfeiernden fünf Minuten vor Beginn am Nordwestportal des Doms. „Gottesdienst im Dom – mal anders“ ist ein besonderes Gottesdienstformat, das jeweils am ersten Sonntag des Monats um 20 Uhr im Dom gefeiert wird. Die Gottesdienstfeiern sind in der besonderen Atmosphäre des abendlichen Doms bewusst ganzheitlich-meditativ gestaltet und regen zur aktiven Beteiligung der Mitfeiernden an.

Weitere Termine: 7.6., 5.7. und an jedem weiteren ersten Sonntag im Monat, jeweils um 20 Uhr.

Quelle

Foto: Wolfgang Witter

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 09:22