Sinsheim – Traditionelles Volksfest in Sinsheim vom 14. bis 18. Mai



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Fohlenmarkt in Sinsheim hat Tradition. Seit mehr als 120 Jahren wird das Volksfest in

Sinsheim gefeiert. 2026 findet der 110. Fohlenmarkt vom 14. bis zum 18. Mai statt, diesmal wieder

mit Feuerwerk am Donnerstag.

Pferdeschau und Zuchtstutenprämierung sind traditionell untrennbar mit dem Fohlenmarkt

verbunden. Prämierung und Schauprogramm, veranstaltet von den Zuchtvereinen Nordbaden in

Kooperation mit der Stadt Sinsheim, finden am Donnerstag ab 10:00 Uhr auf dem Bolzplatz am

Jugendhaus statt. Der Reiterhof Nerpel sorgt für die Bewirtung am Gelände.

Der Fassanstich durch Oberbürgermeister Marco Siesing am Donnerstag um 11:00 Uhr im

Festzelt auf dem Festplatz im Schwimmbadweg ist der Auftakt für ein fünftägiges Festprogramm

für die ganze Familie, in diesem Jahr wieder mit Feuerwerk am ersten Fohlenmarkttag.

Erneut sind wieder viele ehrenamtliche Helfer am Werk, um die Gäste mit der bekannt guten

Bewirtung zu verwöhnen. Besonders erfreulich ist auch in diesem Jahr die finanzielle

Unterstützung vieler Sponsoren, für die sich die Stadtverwaltung und Oberbürgermeister Marco

Siesing ausdrücklich bedanken. Die Bewirtung im Festzelt übernehmen mit Unterstützung der

Vereine die Fleischer-Innung Rhein-Neckar, die Heidelberger Brauerei, Wüteria sowie das Weingut

Zipse. Ein Sonderfahrplan der SWEG erweitert den regulären Linienfahrplan der Stadtbusse.

Eröffnung mit der Stadtkapelle Sinsheim und Party am Abend mit FATE und Feuerwerk

Traditionell begleitet die Stadtkapelle Sinsheim den Fohlenmarkt und unterhält die Gäste beim

Fassanstich mit zünftiger Musik. Auf dem Festplatz bieten die Fahrgeschäfte von 11:00 bis 12:00

Uhr Freifahrten an. Ab 14:00 Uhr spielt der Musikverein Steinsfurt im Festzelt auf, später am

Nachmittag unterhalten der TSC Rot-Gold Sinsheim, „The Hub“ by Anna und die Singenden

Schwalben das Publikum. Ab 20:00 Uhr heizen FATE den Besuchern im Festzelt ein. Erneut gibt

es zum Abschluss des ersten Fohlenmarkttages ein Feuerwerk.

Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen mit Unterstützung der Sinsheimer Stadträte

und Musik am Abend

Der Freitagnachmittag gehört auf dem Fohlenmarkt traditionell den Senioren. Im Festzelt gibt es

beim Seniorennachmittag Kaffee und Kuchen mit musikalischem und unterhaltsamem

Rahmenprogramm. Sinsheimer Stadträte haben sich auch in diesem Jahr bereit erklärt, die

Festwirte bei der Bewirtung zu unterstützen. Die Lehman Brothers sorgen für musikalische

Unterhaltung. Neben guter Unterhaltung gibt es spannende und wichtige Informationen (nicht nur)

für Senioren: An Infoständen im Festzelt stellen sich die Seniorenbeauftragte der Stadt Sinsheim

und die Kommunale Kriminalitätsprävention der Polizei vor, bieten wertvolle Tipps und

Informationen und die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. Tanzeinlagen, Mitmachprogramm

und gemeinsames Singen runden den geselligen Nachmittag ab.

Am Freitagabend sorgen die who2ladies im Festzelt für ausgelassene Stimmung.

Tanz, Musik und Party am Samstag

Ab 14:30 Uhr heißt es schon zum elften Mal „Tanzen statt Sucht“. Ausgerichtet wird der Contest

von der Stadt Sinsheim gemeinsam mit „The Hub“ by Anna. „Tanzen statt Sucht“ ist eine

bundesweite Kampagne des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes (ADTV). Alle Infos

unter www.adtv.de. Der Abend wird mit dem einzigartigen Musikprojekt „Rock’n’School“ der

Grundschule Hilsbach-Weiler eingeläutet: Ab 18:15 Uhr stehen Schüler der zweiten bis vierten

Klasse mit eigenen Rock- und Popsongs auf der Bühne.

Am Samstagabend wird im Festzelt wieder ausgiebig gefeiert. Die 5 lustigen 4 spielen eine bunte

Mischung von aktuellen Hits über Schlager bis zu Rock und Pop.

Ökumenischer Gottesdienst, Weißwurstfrühschoppen und Kindernachmittag am Sonntag

Der Sonntagmorgen beginnt um 10:30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt.

Auch in diesem Jahr gibt es ab 11:30 Uhr einen Weißwurstfrühschoppen. Für die musikalische

Unterhaltung sorgt der Musikverein Trachtenkapelle Eschelbach.

Zwischen Vorführungen des Vereins Viet Vo Dao, des TSC Sunnisheim und der Dance Queens &

Diamond Girls gehört der Sonntagnachmittag im Festzelt von 15:00 bis 17:00 Uhr ganz den

jüngsten Fohlenmarktbesuchern und ihren Familien. Der Kindernachmittag im Festzelt bietet Tanz

und Spaß mit Lori’s Maskottchen.

Abschlussparty am Sonntagabend mit DJ & Entertainer MC Deny

MC Deny ist ein Allrounder: Party DJ & MC, Moderator, Spezialist für Sound, Licht und

Veranstaltungen. Beim Fohlenmarkt sorgt er am Sonntagabend für den krönenden Abschluss

im Festzelt.

Vergnügungspark

Der Vergnügungspark der Familie Lowinger bietet spaßige und spannende Fahrgeschäfte,

einschließlich eines der schönsten Riesenräder Deutschlands. Abgerundet wird das Angebot mit

Süßwaren von Crêpes bis Eis. Zur Fohlenmarkteröffnung werden am Donnerstag zwischen 11:00

und 12:00 Uhr Freifahrten auf allen Fahrgeschäften gewährt. Am Montag, den 18.05.2024 ist zum

Abschluss des Fohlenmarkts von 14:00 bis 20:00 Uhr ein Familientag mit halben Fahrpreisen und

Sonderaktionen im Vergnügungspark angesagt.

Krämermarkt, Autoausstellung, verkaufsoffener Sonntag und Blaulichttag

Am Samstag und Sonntag offerieren Markthändler im Wiesental ihr reichhaltiges Angebot. Ob

Ledergürtel, Schmuck oder Gewürze; der Bummel über den Krämermarkt ist ein traditionelles

Vergnügen für Jung und Alt auf dem Fohlenmarkt. Am Sonntag öffnet der Einzelhandel in der

Innenstadt von 13:00 bis 18:00 Uhr seine Tore. Sinsheimer Autohäuser stellen in der Allee Neu-,

Jahres- und Vorführwagen vor.

Beim Blaulichttag präsentieren sich Feuerwehr, Polizei, THW und DRK auf dem Vorplatz der Dr.-

Sieber-Halle und auf den Parkplätzen beim Karlsplatz.

Stadtmuseum, Stadtbibliothek und Tourist-Info

Das Stadtmuseum hat an allen Fohlenmarkttagen geöffnet. Die Stadtbibliothek hat am

Fohlenmarktsonntag von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und bietet erneut den beliebten

Bücherflohmarkt an. Die Mitarbeiter der Tourist-Info sind zu den gewohnten Öffnungszeiten da.

Mit dem Rad zum Fohlenmarkt?

Es bietet sich an, mit dem Fahrrad zum Fohenmarkt anzureisen. Im Schwimmbadweg gibt es auf

Höhe des Kreisverkehrs Schwimmbadweg / Am Ilvesbach ausreichend Abstellmöglichkeiten für

Fahrräder auf der dem Parkhaus Dr.-Sieber-Halle gegenüberliegenden Straßenseite.

BU: Bild (Stadt Sinsheim): Beim Pressegespräch informierten Organisatoren, Sponsoren und

Mitwirkende über den Fohlenmarkt 2026.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 21:35