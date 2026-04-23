Schifferstadt – Neue Rettichkönigin Julia I. Krönung beim Rettichfest am 12. Juni

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 12. Juni ist es soweit: Rettichkönigin Jessica I. gibt Krone und Zepter an Julia I. weiter. Die 22-jährige, angehende Winzerin wird Schifferstadts neue Rettichkönigin. Zwei Jahre lang darf sie Schifferstadt auf Veranstaltungen und in den Medien als Hoheit vertreten. Julia Wahl ist tief mit der Region und ihrer Heimatstadt verbunden. Ein städtisches Wahrzeichen liegt ihr dabei besonders am Herzen: „Der Schifferstadter Rettich ist weit mehr als ein regionales Produkt – er steht für Gemeinschaft, Geschichte und Identität. Genau diese Werte möchte ich mit Stolz nach außen tragen und aktiv dazu beitragen, die Bekanntheit und Bedeutung unseres Rettichs weiter zu stärken.“ Als Nachfolgerin von Jessica tritt Julia in große Fußstapfen. Bei knapp 50 Veranstaltungen hat die amtierende Hoheit ihre Heimatstadt bisher vertreten und eine „Wochenendfamilie“ dazugewonnen. Den Kontakt zu den vielen Hoheiten aus nah und fern sowie zu den Vereinen im Ort hat die heute 23-jährige Jessica als besonders wertvoll wahrgenommen. „Meine Zeit als Schifferstadter Rettichkönigin war eine ereignisreiche und schöne – ich möchte keinen einzigen Moment von dieser Zeit missen“, ergänzt sie. Mit dem diesjährigen Rettichfest wird Julia das Amt der Hoheit übernehmen. Die Stadtverwaltung freut sich auf den Einsatz der neuen Rettichkönigin für Schifferstadt und viele, gemeinsame Aktionen!

Quelle

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 14:22