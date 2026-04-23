Birkenheide / Rhein-Pfalz-Kreis – Bewohnerin in eigenem Haus überrascht: Täter hindern sie an Flucht – Schmuck geraubt – In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (23.04.2026) kam es im Birkenweg in Birkenheide zu einem beunruhigenden Einbruch mit Raub.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen gegen 04:25 Uhr mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck. Als die Bewohnerin auf die Eindringlinge aufmerksam wurde und flüchten wollte, hinderten die Täter sie daran. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

Im Anschluss flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Birkenwegs oder der näheren Umgebung beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 17:35