Neustadt – „Savoir vivre“ Deutsch-französischer Biosphären-Bauernmarkt am Erlebnis-Sonntag in Neustadt

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 3. Mai ist es wieder soweit: das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen lädt zum deutsch-französischen Biosphären-Bauernmarkt auf dem Marktplatz und Juliusplatz nach Neustadt an der Weinstraße ein! Von 11 bis 18 Uhr bieten mehr als 40 Stände umweltschonend erzeugten Produkte aus dem Pfälzerwald, von der Weinstraße und aus den Nordvogesen. Ein wahres Füllhorn an Köstlichkeiten sorgt für das Gefühl von französischer Lebensart nach dem Motto „savoir vivre“: Unter anderem gibt es Obst und Gemüse, Wurst und Fleisch von Lamm, Wild und Schwein, Ziegenkäse, Baguette, Essige, Säfte, Biowein und -sekt, Marmeladen und Honig, Öl, Teigwaren und Kompott. Ein vielfältiges Getränkeangebot von Winzern und Bierbrauern gehört ebenso dazu. Ergänzt wird der Biosphären-Bauernmarkt durch einen „Erlebnissonntag“ in der Neustadter Innenstadt: Ab 13 Uhr sind alle Geschäfte in der Innenstadt geöffnet, Weinevent und Elwetritsche-Rennen laden zum Verweilen ein. Das Zentrum von Neustadt ist sehr gut mit Bus und Bahn zu erreichen, vom Hauptbahnhof sind es nur wenige Schritte in die Innenstadt und bis zum Marktplatz.

Ziel der deutsch-französischen Biosphären-Bauernmärkte ist es, die Landwirtschaft in der Region zu stärken und Einheimische wie Gästen für den Kauf von umweltschonend erzeugten Produkten zu begeistern. So werden lange Transportwege vermieden und die Verbraucherinnen und Verbraucher können direkt dazu beitragen, die einzigartige Kulturlandschaft des Biosphärenreservats zu erhalten und das Klima zu schützen.

Weitere Termine der deutsch-französischen Bauernmärkte online unter www.pfaelzerwald.de/bauernmaerkte. Die Biosphären-Bauernmärkte werden unterstützt durch das Land Rheinland-Pfalz.

Quelle

Foto: Biosphärenreservat/Klaus Venus

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 09:39