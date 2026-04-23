Meckesheim – Mei FESCHT MECKSE 2026

Meckesheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wann? Samstag, den 2. Mai 2026 ab 13:00 Uhr
Wo? Parkplatz beim Schul- und Sportgelände
Die Gemeinde Meckesheim veranstaltet am Samstag, den 2. Mai 2026 ab 13:00
Uhr das 7. Mei FESCHT MECKSE.
Mei FESCHT MECKSE – ein Fest mit Marktcharakter für die Bürgerinnen und Bürger
unserer Gemeinde und für Gäste aus unseren Nachbargemeinden. Hier soll die
Gemeinschaft gestärkt und die Heimatverbundenheit gelebt werden.
Gewerbliche Anbieter aus Meckesheim und Umgebung sorgen für Marktatmosphäre.
Ein abwechslungsreiches Bühnen- und Rahmenprogramm der örtlichen Vereine und
Institutionen auf der Festbühne bietet Unterhaltung für Groß und Klein. Mit Live-
Musik von der Band „FATE music covers“ in den Abendstunden klingt Mei FESCHT
MECKSE dann langsam aus. Natürlich ist über den gesamten Tag für das leibliche
Wohl bestens gesorgt.
Unsere kleinen Gäste und ihre Familien erwartet ein umfangreiches
Kinderprogramm. Von Kinderschminken, Ballon- und Seifenblasenkunst bis hin zur
traditionellen Strohhüpfburg – alles kostenfrei!
Wir freuen uns zum Mei FESCHT MECKSE eine große Delegation aus unserer
französischen Partnerkommune Jouy-en-Josas in Meckesheim zu begrüßen.
Programm
13:00 Uhr
Eröffnung durch Bürgermeister Brandt
mit Fassbieranstich
MGV Liederkranz Mönchzell 1921 e.V.
Musikalische Umrahmung
13:30 Uhr
Aufführung der Kindertageseinrichtungen
Auf der Bühne
14:30 Uhr
Musikverein Meckesheim e.V.
Musikalische Unterhaltung
15:00 Uhr Baustellenführung
Sportgelände
16:30 Uhr
Übung der Jugendfeuerwehr
17:00 Uhr
SFZ Musikzug 1951 Meckesheim e.V.
Musikalische Unterhaltung
20:00 Uhr
FATE music covers
Auf der Bühne
Weitere Programmpunkte
ab 13:00 Uhr
Seifenblasenshow & Clownerie
ab 13:30 Uhr
Kinderschminken & Ballonkunst
13:00 bis 17:00 Uhr
Bücherflohmarkt der Gemeindebücherei
14:00 bis 16:00 Uhr
Offener Proberaum des SFZ Musikzug Meckesheim e.V.
ab 20:00 Uhr
Mei BAR MECKSE (tagsüber alkoholfreie Getränke) sowie Strohhüpfburg (Reithof Heid)
Fahrzeugparcours für Kinder ab 4 Jahren (Spielmobil im Kraichgau e.V.)
Quelle: Gemeinde Meckesheim
Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 22:03