Meckesheim – Mei FESCHT MECKSE 2026



Meckesheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wann? Samstag, den 2. Mai 2026 ab 13:00 Uhr

Wo? Parkplatz beim Schul- und Sportgelände

Die Gemeinde Meckesheim veranstaltet am Samstag, den 2. Mai 2026 ab 13:00

Uhr das 7. Mei FESCHT MECKSE.

Mei FESCHT MECKSE – ein Fest mit Marktcharakter für die Bürgerinnen und Bürger

unserer Gemeinde und für Gäste aus unseren Nachbargemeinden. Hier soll die

Gemeinschaft gestärkt und die Heimatverbundenheit gelebt werden.

Gewerbliche Anbieter aus Meckesheim und Umgebung sorgen für Marktatmosphäre.

Ein abwechslungsreiches Bühnen- und Rahmenprogramm der örtlichen Vereine und

Institutionen auf der Festbühne bietet Unterhaltung für Groß und Klein. Mit Live-

Musik von der Band „FATE music covers“ in den Abendstunden klingt Mei FESCHT

MECKSE dann langsam aus. Natürlich ist über den gesamten Tag für das leibliche

Wohl bestens gesorgt.

Unsere kleinen Gäste und ihre Familien erwartet ein umfangreiches

Kinderprogramm. Von Kinderschminken, Ballon- und Seifenblasenkunst bis hin zur

traditionellen Strohhüpfburg – alles kostenfrei!

Wir freuen uns zum Mei FESCHT MECKSE eine große Delegation aus unserer

französischen Partnerkommune Jouy-en-Josas in Meckesheim zu begrüßen.

Programm

13:00 Uhr

Eröffnung durch Bürgermeister Brandt

mit Fassbieranstich

MGV Liederkranz Mönchzell 1921 e.V.

Musikalische Umrahmung

13:30 Uhr

Aufführung der Kindertageseinrichtungen

Auf der Bühne

14:30 Uhr

Musikverein Meckesheim e.V.

Musikalische Unterhaltung

15:00 Uhr Baustellenführung

Sportgelände

16:30 Uhr

Übung der Jugendfeuerwehr

17:00 Uhr

SFZ Musikzug 1951 Meckesheim e.V.

Musikalische Unterhaltung

20:00 Uhr

FATE music covers

Auf der Bühne

Weitere Programmpunkte

ab 13:00 Uhr

Seifenblasenshow & Clownerie

ab 13:30 Uhr

Kinderschminken & Ballonkunst

13:00 bis 17:00 Uhr

Bücherflohmarkt der Gemeindebücherei

14:00 bis 16:00 Uhr

Offener Proberaum des SFZ Musikzug Meckesheim e.V.

ab 20:00 Uhr

Mei BAR MECKSE (tagsüber alkoholfreie Getränke) sowie Strohhüpfburg (Reithof Heid)

Fahrzeugparcours für Kinder ab 4 Jahren (Spielmobil im Kraichgau e.V.)

Quelle: Gemeinde Meckesheim

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 22:03