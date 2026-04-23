Mannheim – Mit Leidenschaft für Nachhaltigkeit – Repair-Café öffnet am 25. April wieder im Haus der Katholischen Kirche

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Eröffnung des Repair-Cafés im Sommer 2025 haben zahlreiche Menschen liebgewonnene, aber defekte Gegenstände im Haus der Katholischen Kirche in F2,6 von ehrenamtlichen Reparateuren kostenfrei instand setzen lassen. Am Samstag, 25. April, ist es von 10 bis 13 Uhr wieder soweit:¬ vorbeikommen, Reparaturbedürftiges mitbringen und dem Repair-Café-Team über die Schulter schauen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Das aktuell siebenköpfige Reparaturteam besteht aus Helfer:innen verschiedener beruflicher Fachrichtungen – von der erfahrenen Schneiderin über den Kfz-Mechaniker bis hin zum Metallbaumeister und Diplom-Maschinenbau-Ingenieur. Das ehrenamtliche Team hat mit fachspezifischem Know-how und Ehrgeiz schon zahlreiche defekte Geräte wieder zum Leben erweckt. Besucher:innen sind dabei immer eingeladen, den Reparaturprozess live zu verfolgen.

Einen Schwerpunkt bildeten bisher überwiegend in die Jahre gekommene Elektrogeräte wie Plattenspieler, Toaster oder Staubsauger. Aber auch defekte Möbelstücke, Textilien und Fahrräder wurden vom Repair-Café-Team wieder fit gemacht. Beatrice Wägele, Referentin für Engagementförderung und Initiatorin des Repair-Cafés der Katholischen Kirchengemeinde Mannheim Pfarrei St. Sebastian, ist mit dem Resümee bislang sehr zufrieden. Sie erklärte, dass bereits jetzt festzustellen sei, dass das Angebot bekannter werde und dadurch auch mehr Menschen anziehe. Die Dankbarkeit der Besucher für das Reparieren sei groß, und diese positive Stimmung übertrage sich auch auf das Team.

Für 2026 sind bereits weitere Termine geplant: 27. Juni, 25. Juli und 26. September und 14. November.

Quelle

Foto: Beatrice Wägele_kathma.de / Stephan Gawlik

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 16:19