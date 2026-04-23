Mannheim – Friedenskirche ist Spielort von „Mannheimer Sommer“ – Drei Produktionen des internationalen Festivals werden in der Kirche aufgeführt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn das Nationaltheater Mannheim im Juni 2026 zum „Mannheimer Sommer“ einlädt, öffnet auch die Friedenskirche ihre Türen für das internationale Festival: Dann werden in der seit Mitte März 2025 geschlossenen Kirche ein Konzert und zwei Wettbewerbsproduktionen aufgeführt. Vom 18. bis 28. Juni finden die Veranstaltungen des Internationalen Festivals für Musik & Theater an zehn Spielorten statt. Einer davon ist die Friedenskirche (Schwetzingerstadt), die seit März 2025 geschlossen ist. Die Evangelische Kirche Mannheim sucht für dieses Gebäude, das sie gemäß Beschluss des Ältestenkreises und der Synode nicht mehr selbst unterhält, ein neues Nutzungs- und Finanzierungskonzept. Die Anfrage des Nationaltheaters Mannheim nach einem Spielort im weiteren Umkreis des Festival-Ortes OPAL führt nun zu dieser temporären Öffnung. „Ich freue mich sehr, dass die Friedenskirche Teil dieses hochkarätigen Festivals ist. Für Kunst, Kultur und Menschlichkeit in Mannheim sind wir mit unseren einladenden Gebäuden gerne Kooperationspartner. Die Lebendigkeit des Festivals darf uns zudem Ideen für die Zukunft der Friedenkirche schenken,“ sagt Pfarrer Friedel Goetz von der Christuskirche, in der seit der Schließung der Friedenskirche viele der Angebote der Friedenskirche stattfinden: Die Kinderchöre ebenso wie das Repair Cafe und das „Café für alle“.

Tanztheater, Die Kunst der Fuge und Don Giovanni/Justin Bieber

In der Friedenskirche kann das Publikum im Zeitraum 19. bis 25. Juni drei Produktionen erleben: „Die Kunst der Fuge“ als ein räumliches Konzert, sowie die zwei Gewinnerproduktionen „Don Giovanni (Justin Bieber Remix“) und „Lacrimosa“ aus dem Projekt-Wettbewerb der Oper „TO THE EDGES“:

Don Giovanni (Justin Bieber Remix): Musiktheater-Ritual von „†een▲ge g☺d“ (teenage god)

Das Pariser Performance-Kollektiv „†een▲ge g☺d“ wagt mit „Don Giovanni (Justin Bieber Remix)“ ein Musiktheater-Ritual. Es beschwört den Mythos von Don Giovanni, der als Popstar Justin Bieber wiederkehrt. Aufführungen am 19.06., 20.30-22.00 Uhr, am 20.06., 20.15-21.45 Uhr und am 21.06., 20.15-21.45 Uhr.

„Lacrimosa“: Tanztheater – „A Fragment for the End oft he World“

Nur acht Takte des „Lacrimosa“ aus dem „Requiem“ stammen aus W.A. Mozarts Feder. Sie werden zum Ausgangspunkt einer begehbaren Tanztheater-Installation von Lucia Wunsch, Bendrik Großterlinden und Emilia Bongilaj. Aufführungen am 20.06., 19.00-19.45 Uhr, 21.06., 19.00-19.45 Uhr, 23.06.,18.00-18.45 Uhr.

Die Kunst der Fuge: Räumliches Konzert von „il Gusto Barocco“

Johann Sebastian Bachs „Die Kunst der Fuge“ gehört zu den geheimnisvollsten Werken der Musikgeschichte. Aus einem einzigen Thema entfaltet Bach eine Folge von Fugen und Kanons, die strenge Konstruktion mit erstaunlicher Ausdruckskraft verbinden. Doch: Warum blieb das Werk unvollendet? Warum gab Bach keinen Hinweis zur Besetzung? Zu diesen offenen Fragen entwickeln Musiker:innen ihre eigene Lesart dieser musikalischen Architektur. Aufführung am 25.06., 20.30-21.30 Uhr.

Infos & Karten zum MANNHEIMER SOMMER (18.-28.06.2026) unter: mannheimer-sommer.de

Quelle:

Nationaltheater Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 11:28