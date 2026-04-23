Ludwigshafen – SPD Ludwigshafen: 1. Mai ist Tag der Arbeit – Aufruf zur Teilnahme an DGB- Kundgebung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der 1. Mai ist und bleibt der Tag der Arbeit. Er steht für den jahrzehntelangen Einsatz von

Gewerkschaften und Sozialdemokratie für faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen, Mitbestimmung und soziale Sicherheit. Diese Errungenschaften sind keine

Selbstverständlichkeit, sondern Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen und solidarischen

Handelns.

„Der 1. Mai ist ein bedeutendes Symbol für die Rechte und die Würde der Arbeit. Er erinnert

uns daran, wie wichtig es ist, soziale Standards zu bewahren und weiterzuentwickeln.

Gerade in Zeiten des Wandels braucht es Verlässlichkeit, Respekt und einen starken

Zusammenhalt zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Gewerkschaften und

Politik“, erklärt Gregory Scholz, Vorsitzender der SPD Ludwigshafen.

„Der 1. Mai ist kein beliebiger Feiertag, sondern ein Symbol für die Kämpfe von

Generationen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wer diesen Tag infrage stellt,

greift nicht nur einen freien Tag an, sondern die Wertschätzung von Arbeit insgesamt“, sagt

Beatrice Wiesner, stellvertretende Vorsitzende der SPD Ludwigshafen.

Die SPD Ludwigshafen stellt sich klar an die Seite der Beschäftigten und der

Gewerkschaften. “Daher ruft die Ludwigshafener SPD zur Teilnahme an der DGB-

Kundgebung am 1. Mai in Ludwigshafen auf. Gemeinsam wollen wir ein starkes Zeichen für

Solidarität, gute Arbeit und gewerkschaftliche Rechte setzen” so Scholz und Wiesner

abschließend.

Quelle: SPD Stadtverband Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 21:55