Ludwigshafen – Klinikum Ludwigshafen beteiligt sich am Pedelec-Projekt „PedeLUc“ und fördert so die nachhaltige Mobilität für Mitarbeitende

Ludwigshafen/Metropolregio Rhein-Neckar. Das Klinikum Ludwigshafen (KliLu) beteiligt sich am innovativen Mobilitätsprojekt „PedeLUc“ und setzt damit ein klares Zeichen für Klimaschutz, Gesundheitsförderung und nachhaltige Mobilität. Im Rahmen des Projekts erhalten Mitarbeitende des Klinikums sowie seiner Tochtergesellschaften die Möglichkeit, für einen Zeitraum von vier Wochen ein Pedelec (Pedal Electric Cycle) – also ein Fahrrad mit einem elektrischen Hilfsmotor, der nur beim Treten unterstützt – im Alltag zu testen. Das Angebot richtet sich gezielt an Beschäftigte, die mit dem Auto oder Motorrad zur Arbeit pendeln und eine klimafreundliche Alternative ausprobieren möchten.

Projekt PedeLUc: Gemeinsam für nachhaltige Mobilität

„PedeLUc“ ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Ludwigshafen und des VCD Verkehrsclub Deutschland, Kreisverband Ludwigshafen-Vorderpfalz e.V. Sein Ziel ist es, nachhaltige Mobilität im Alltag zu stärken und den Umstieg vom motorisierten Individualverkehr auf das Fahrrad zu erleichtern. „Das Thema Nachhaltigkeit liegt uns besonders am Herzen – es endet nicht vor der eigenen Wohnungstür oder dem Klinikumsgelände, sondern umfasst alle Lebensbereiche. Gerade deshalb ist uns diese Initiative, die Beruf und Privat verbindet, so wichtig“, erklärt Jan Stanslowski, der kaufmännische Geschäftsführer des KliLu.

Mit gutem Beispiel voran: KliLu ist nach Stadtverwaltung zweiter großer Arbeitgeber, der am Projekt teilnimmt

Hintergrund des Projekts sind aktuelle Mobilitätsentwicklungen: Studien und Umfragen zeigen, dass der Radverkehr zunehmend an Bedeutung gewinnt. Eine Untersuchung der Hochschule Heilbronn aus dem Jahr 2022 belegt zudem, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmenden nach einem vierwöchigen Test dauerhaft auf das Pedelec umsteigen möchte. Neben der Reduktion von CO₂-Emissionen profitieren die Nutzenden auch gesundheitlich und finanziell. Nach der Stadtverwaltung Ludwigshafen als erstem Arbeitgeber ist das Klinikum Ludwigshafen nun der zweite große Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden die Teilnahme an diesem Projekt ermöglicht. Diethelm Messinger vom Team PedeLUc des VCD berichtet: „Das Angebot wird auch beim Klinikum sehr gut angenommen. Die Projektlaufzeit ist zunächst auf drei Jahre bis 2028 angelegt“.

Quelle

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 16:07