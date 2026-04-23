Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Vernissage am Samstag, 25. April 2026, um 17 Uhr

Im Wilhelm-Hack-Museum wird von Sonntag, 26. April, bis Sonntag, 20. September 2026,

zum ersten Mal ein umfassender Überblick aller Albumcover mit Zeichnungen von Raymond

Pettibon von 1979 bis heute präsentiert.

Der US-amerikanische Künstler Raymond Pettibon gilt als scharfsinniger Chronist der

Gegenwart, der in seinem zeichnerischen Werk die prägenden Bildwelten und Narrative des

20. und 21. Jahrhunderts befragt. Dabei schöpft er aus einer Vielzahl von Quellen – von

Literatur über Kunstgeschichte, Populärkultur und Religion bis hin zu Politik und Sport.

Woodstock und der Summer of Love, Baseball und Surfen, Rassismus, Drogen und

Doppelmoral wie auch die Kriege in Vietnam und im Irak sind wiederkehrende Themen und

Motive. In seinen gleichermaßen von Comics wie den Traditionen der Satire und Sozialkritik

des 18. und 19. Jahrhunderts inspirierten Bildwelten verbinden sich auf ebenso poetische

wie kritische Weise Bild und Text zu einer schonungslosen Bestandsaufnahme des

American Dream.

Pettibons Anfänge liegen in der Punkrockszene im Los Angeles der späten 1970er-Jahre. Er

entwirft das legendäre 4-Balken-Logo für Black Flag und stellt der Band seine Zeichnungen

für Plattencover und Flyer zur Verfügung. In der Folge beginnen auch andere Bands

Pettibons Zeichnungen für ihre Alben zu verwenden, darunter Saccharine Trust, Minutemen,

und ab 1985 Sonic Youth. Cover wie jenes für Sonic Youths Album Goo (1990) gelten heute

als popkulturelle Ikonen.

Pettibon setzt die intensive Zusammenarbeit mit Musiker*innen auch in den nächsten

Jahrzehnten fort, als er sich bereits zu einer Größe in der zeitgenössischen Kunstwelt

etabliert hat. Darunter sind Auftragswerke für die Foo Fighters, Lana Del Rey und Iggy Pop,

aber auch zahlreiche Arbeiten für Independent-Bands. Pettibon schöpft dabei aus einem

riesigen Fundus an Bildern und Motiven, die er beständig variiert, in neue Kontexte integriert,

hinterfragt und um aktuelle Perspektiven erweitert. Auch seine eigenen auf Vinyl realisierten

Projekte als Musiker oder Texter nehmen ab den 1990er-Jahren einen wichtigen Platz in

seinem Œuvre ein. Dazu zählen die Aufnahmen mit Super Session, The Nichemakers, Hans

Weigand oder Oliver Augst. Neben Covern entstehen teils aufwändig gestaltete Booklets,

Picture Discs und Editionen.

Mit über 200 Exponaten, allesamt Leihgaben der Sammlung Stefan Thull, bildet die

Ausstellung im Wilhelm-Hack-Museum erstmals diesen Aspekt von Pettibons künstlerischem

Œuvre umfassend ab. Präsentiert werden nicht nur Schallplatten in ihren unterschiedlichen

Formaten, sondern auch CDs, Musikcassetten und DVDs. Ergänzt wird die Ausstellung

durch Flyer und Fanzines.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog in deutscher und englischer Ausgabe mit

Textbeiträgen von Max Dax, Robert Eikmeyer, Kim Gordon und Ulrich Loock sowie einem

detaillierten Werkverzeichnis (Hatje Cantz Verlag / David Zwirner Books).

Kuratorin ist Dr. Astrid Ihle.

Quelle: Im Wilhelm-Hack-Museum

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 21:59