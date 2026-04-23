Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Mittwoch, dem 22.04.2026 gegen 17:30 Uhr, kam es in der Turmstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der 50-jährigen Geschädigten und einer Gruppe aus 5 bis 8 Jugendlichen. Im Verlauf der Auseinandersetzung schoss ein Jugendlicher mit einer Softair-Pistole in Richtung Gesicht der Geschädigten. Anschließend flüchteten die Jugendlichen in unbekannte Richtung. Die 50-Jährige erlitt leichte Rötungen im Gesichtsbereich. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 08:38