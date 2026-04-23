Ludwigshafen – Frühlingsfest in Ludwigshafen-Gartenstadt startet

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In Ludwigshafen-Gartenstadt wird vom 23. bis 26. April 2026 wieder das beliebte Frühlingsfest gefeiert. Veranstaltungsort ist der Otto-Thiele-Platz.

Zum Auftakt am Donnerstag (23. April) lädt ein Familientag mit ermäßigten Preisen besonders Familien ein. Ein Highlight des Festes erwartet Besucher am Freitagabend: Gegen 21:45 Uhr erleuchtet ein großes Feuerwerk den Himmel über der Gartenstadt.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – attraktive Fahrgeschäfte warten auf die Besucher. Die Schausteller freuen sich auf viele Besucher und ein gelungenes Frühlingsfest.

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 10:57