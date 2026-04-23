Ludwigshafen – Freie Wähler stellen Fragen zum Sicherheitskonzept an der der Ernst Reuter-Realschule/Grundschule Gartenstadt

Ludwigshafen/Metropolregion rhein-Neckar. Freie Wähler stellen Fragen zum Sicherheitskonzept an der der Ernst Reuter-Realschule/Grundschule LU-Gartenstadt.

Unbekannte haben am Ostersonntag schon wieder einen Brand in der Ernst Reuter-Realschule/Grundschule in der Ludwigshafener, Gartenstadt gelegt. Vor dem Hintergrund, dass es seit Jahren an dieser Schule immer wieder zu Vandalismus und Bränden kommt, stellt Hans Arndt FWG-Fraktions-Sprecher folgende Fragen zum Sicherheitskonzept an der Schule.





Anfragen der FWG-Fraktion in der Sitzung des Ortsbeirates Ludwigshafen/Gartenstadt am 24.04.2026, um 15:00 Uhr, im Gartenstadt-Café, Königsbacher Straße 14.

Frage 1

Schulgelände sind geschützte Räume! Aus welchen Gründen stehen die Tore des Außenzaun der Schule, seit Wochen, 24 Stunde offen? Selbst einen Tag nach dem Brand stehen alle Tore offen und der Schulhof wird als Abkürzung für

Fahrradfahrer genutzt.

Frage 2

Gibt es Personen (in alten Tagen Hausmeister) die für Anlagen der Schule verantwortlich sind, wie zum Beispiel, nach Schulschluss die Tore abschließt?

Frage 3

Warum steht seit Wochen die Rotweißeschranke der Feuerwehreinfahrt zur Grundschule offen und ist nicht ordnungsgemäß geschlossen?

Frage 4

Bei dem Feuerwehreinsatz hat sich wieder gezeigt, Falschparker an der Schule!

Wie oft wird der Parkraum um die Schule auf Falschparker kontrolliert aber auch Zeiten nach 18:00 Uhr?

Frage 5

Alle Feuerwehrzufahrten, Durchfahrten, Durchgänge sowie die Aufstell- und Bewegungsflächen auf dem Schulgrundstück müssen ständig freigehalten werden.

Wie sieht es damit an der Feuerwehreinfahrt zur Grundschule aus, reicht die „Parkfreie Flächen“ zum Einfahren aus?

Frage 6

Es gibt zahlreiche Schulen in Rheinland-Pfalz, die erfolgreich auf hochwertige Zäune gesetzt haben, um ihre Außenbereiche sicherer zu gestalten. Warum geht Ludwigshafen nicht diesen Weg und lässt die Gefahr zur Schultür kommen um sie dort mit Kameras zu stoppen?

Es war schon erstaunlich für Arndt (FWG), zwei Tage nach dem Brand, alle Tore des Aussennzauns der Schule offen vor zu finden. Laut Anwohnern, ist der Zustand seit Wochen der Normalzustand und jeder kann das Schulgelände betreten oder befahren.



Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 10:10