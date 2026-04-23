Landau – Schlagring sichergestellt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 22.04.2026 wurde der Polizei gegen 14:40 Uhr gemeldet, dass sich in der Horststraße eine Person mit einem Schlagring in der Hand fotografieren würde. Vor Ort konnten die Beamten einen 15-Jährigen antreffen und kontrollieren. Der Schlagring wurde sichergestellt. Der Jugendliche wurde anschließend seinen Erziehungsberechtigten überstellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.
Quelle
Polizeiinspektion Landau
Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 09:12