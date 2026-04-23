Hirschheim – Mit Elan gegen die Hunters

Hirschheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L spielt auswärts gegen

den TSB Heilbronn-Horkheim

Nach dem Heimsieg gegen Balingen-Weilstetten (34:20) sind Mannschaft, sportliche Leitung

und Trainer hoch motiviert. „Da wollen wir ganz viel mitnehmen“, zeigt sich Coach Florian Taafel entschlossen. „Wir

haben deutlich gezeigt, was wir können, wenn wir uns gut vorbereiten und konzentriert in ein solches Spiel gehen“, so

der Trainer weiter, „dieser Sieg hat uns sehr viel Auftrieb gegeben“. Florian Taafel hofft, dass die Mannschaft für die

letzten drei noch anstehenden Spiele viel von diesem Lerneffekt profitieren kann.

Zunächst geht es nach Heilbronn; die Hunters sind zwar in der Tabelle deutlich weiter vorne, dennoch ist es eine

Mannschaft, die der S3L durchaus liegt. In der Hinrunde führten die Bergsträßer Handballer in der Heinrich-Beck Halle

mit 7 Toren und ließen dann die Hunters so nahe rankommen, dass die Partie Ende November mit einem 32:32

unentschieden ausging. Das soll nicht noch einmal passieren. „Heilbronn hat eine klassische Spielanlage“, so Florian

Taafel, mit einem guten Rückraum und vor allem dem starken Linksaußen Yannik Starz. Außerdem sei Schlussmann

Marco Bitz eine mehr als starke Bank im Tor; „er hat den Hunters schon viele Punkte beschert“, weiß Florian Taafel.

Man habe sich gewissenhaft und sehr gründlich auf das Spiel vorbereitet und auf die gegnerische Mannschaft

eingestellt.

Der Kader der S3L bleibt im Wesentlichen unverändert; Tim Götz wird weiter fehlen; Max Preller laboriert noch an

einem Rückenproblem, hinter seinem Einsatz steht ebenso ein Fragenzeichen wie hinter dem Einsatz von Moritz

Keller und Sven Schreiber, der leichte Knieprobleme hat. „Ich hoffe, dass bis Samstag alle wieder fit sind“, so der

Coach.

Heilbronn Horkheim gewann zuletzt auswärts gegen Fürstenfeldbruck mit 44:41; die Hunters liegen auf dem 4.

Tabellenplatz (35:19). Die S3L liegt auf dem 11. Tabellenplatz (25:29). Anwurf in der Stauwehrhalle in Heilbronn ist am

Samstag, den 25.04. um 20 Uhr. Nach einem weiteren Auswärtsspiel am 02.05. gegen die HSG Konstanz erwartet die

S3L am 9. Mai Fürstenfeldbruck zum letzten Spiel der Saison.

Zum Heimspiel können auch wieder die Dauerkarten für die kommende Saison vorbestellt werden. Das ist außerdem

in der Geschäftsstelle zu den üblichen Öffnungszeiten möglich. Die Preise bleiben unverändert; 200 Euro kostet die

Karte regulär, für ermäßigte Personen 170 Euro und für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler 85 Euro. Also

jetzt schnell zugreifen und sich die besten Plätze sichern.

Quelle: S3L-Spielbetriebs GmbH

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 22:15