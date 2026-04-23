Hirschberg – Sparkasse Rhein Neckar Nord spendet 10.000 Euro an Förderverein S3L Handball e. V.



Hirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Finanzspritze stärkt Jugendhandball an der Bergstraße

Sportliche Exzellenz braucht ein solides Fundament:

Um den Handballsport in der Region nachhaltig zu sichern und zukunftsfähig aufzustellen, unterstützt

die Sparkasse Rhein Neckar Nord die Spielgemeinschaft Saase3Leutershausen

Handball (S3L) über deren gemeinnützigen Förderverein mit einer Summe von

insgesamt 10.000 Euro zugunsten der Nachwuchsförderung.

Hinter dem Zusammenschluss der vier Traditionsvereine aus Leutershausen,

Großsachsen, Hohensachsen und Lützelsachsen zur Spielgemeinschaft S3L steht

eine sachliche Notwendigkeit: „Wir spüren den Druck an vielen Stellen gleichzeitig:

Die Anzahl der Menschen, die ein Ehrenamt übernehmen, nimmt ab.

Die Unterstützung rund um die Spieltage wird schwieriger zu organisieren. Ausgebildete

Trainer sind knapp. Trainingsequipment und Ausrüstung müssen beschafft oder

erneuert werden. Die Förderung der Sparkasse ist für uns Teil des Fundaments, um

trotz dieser Hürden professionelle Strukturen und eine hochwertige Ausbildung für

alle unsere Jugendlichen zu gewährleisten“, erklärt Handball-Legende Uli Roth, von

Beginn an engagierter Mitstreiter der fast ausschließlich ehrenamtlich organisierten

S3L.

Die Förderung der Sparkasse floss 2025/2026 direkt in die Jugendarbeit. Durch die

Anschaffung von modernem Trainingsequipment konnte die Qualität in den Einheiten

über alle Altersklassen hinweg, also für über 300 Jugendliche in 20 Mannschaften,

gesteigert werden: „Das ist ein entscheidender Faktor, um junge Talente langfristig

für den Sport zu begeistern“, so Roth. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigen die

jüngsten Erfolge: Sowohl die männliche C- als auch die A-Jugend wurden überlegen

Meister in der Oberliga; die B-Jugend spielt in der Regionalliga – der zweithöchsten

Spielklasse.

Auch die weitere Professionalisierung des Übergangs vom Nachwuchs- in den

Leistungsbereich wird so forciert. Die Liste der in einem der Ursprungsvereine

ausgebildeten Spieler, die den Sprung in den Profihandball und sogar die

Nationalmannschaft geschafft haben, ist lang. Das Ziel der S3L ist es, künftig weitere

Namen hinzuzufügen. Spielerinnen und Spieler, die ähnlich wie Uli Roth selbst,

Meistertitel und olympische Medaillen erringen werden. Doch: „Natürlich profitieren

auch Kinder und Jugendliche vom Engagement der Sparkasse, die sich in den

breitensport-orientierten Mannschaften wohlfühlen und dort Teamgeist, soziale

Kompetenzen und sportliches Miteinander erfahren und erlernen“, so Roth.

Für die Sparkasse steht bei der Förderung besonders letzteres und somit ihre

gesellschaftliche Verantwortung im Vordergrund. Adrian Gomolla, Regionaldirektor

des Kreditinstituts, sieht die Förderung als Investition in die Region: „Vereine sind

Orte der Begegnung, die Jugendlichen wichtige Werte für ihre persönliche

Entwicklung vermitteln. Unsere Unterstützung soll vor allem dort wirken, wo die Basis

für den Erfolg gelegt wird: im täglichen Einsatz der Ehrenamtlichen für die

Jugendlichen. Die macht einen Unterschied und kann ein entscheidender

Standortvorteil sein.“

Für die Kunden der Sparkasse ist interessant, dass die Spenden aus den Erlösen

des PS-Sparens stammen. Dabei kauft der Sparer Lose zu fünf Euro. Vier Euro

werden angespart, einen Euro kostet die Teilnahme an der PS-Lotterie. Ein Viertel

dieses Einsatzes, aus dem auch Gewinne bis zu 10.000 Euro für den Sparer

resultieren können, spendet die Sparkasse für gemeinnützige Zwecke.

Bildunterschrift:

10.000 Euro Unterstützung für die S3L (v. l.): Dominic Sauer, Uli Funk, Adrian

Gomolla und Uli Roth.

Quelle: Sparkasse Rhein Neckar Nord

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 22:19