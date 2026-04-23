Hirschberg – Sparkasse Rhein Neckar Nord spendet 10.000 Euro an Förderverein S3L Handball e. V.

Hirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Finanzspritze stärkt Jugendhandball an der Bergstraße
Sportliche Exzellenz braucht ein solides Fundament:
Um den Handballsport in der Region nachhaltig zu sichern und zukunftsfähig aufzustellen, unterstützt
die Sparkasse Rhein Neckar Nord die Spielgemeinschaft Saase3Leutershausen
Handball (S3L) über deren gemeinnützigen Förderverein mit einer Summe von
insgesamt 10.000 Euro zugunsten der Nachwuchsförderung.
Hinter dem Zusammenschluss der vier Traditionsvereine aus Leutershausen,
Großsachsen, Hohensachsen und Lützelsachsen zur Spielgemeinschaft S3L steht
eine sachliche Notwendigkeit: „Wir spüren den Druck an vielen Stellen gleichzeitig:
Die Anzahl der Menschen, die ein Ehrenamt übernehmen, nimmt ab.
Die Unterstützung rund um die Spieltage wird schwieriger zu organisieren. Ausgebildete
Trainer sind knapp. Trainingsequipment und Ausrüstung müssen beschafft oder
erneuert werden. Die Förderung der Sparkasse ist für uns Teil des Fundaments, um
trotz dieser Hürden professionelle Strukturen und eine hochwertige Ausbildung für
alle unsere Jugendlichen zu gewährleisten“, erklärt Handball-Legende Uli Roth, von
Beginn an engagierter Mitstreiter der fast ausschließlich ehrenamtlich organisierten
S3L.
Die Förderung der Sparkasse floss 2025/2026 direkt in die Jugendarbeit. Durch die
Anschaffung von modernem Trainingsequipment konnte die Qualität in den Einheiten
über alle Altersklassen hinweg, also für über 300 Jugendliche in 20 Mannschaften,
gesteigert werden: „Das ist ein entscheidender Faktor, um junge Talente langfristig
für den Sport zu begeistern“, so Roth. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigen die
jüngsten Erfolge: Sowohl die männliche C- als auch die A-Jugend wurden überlegen
Meister in der Oberliga; die B-Jugend spielt in der Regionalliga – der zweithöchsten
Spielklasse.
Auch die weitere Professionalisierung des Übergangs vom Nachwuchs- in den
Leistungsbereich wird so forciert. Die Liste der in einem der Ursprungsvereine
ausgebildeten Spieler, die den Sprung in den Profihandball und sogar die
Nationalmannschaft geschafft haben, ist lang. Das Ziel der S3L ist es, künftig weitere
Namen hinzuzufügen. Spielerinnen und Spieler, die ähnlich wie Uli Roth selbst,
Meistertitel und olympische Medaillen erringen werden. Doch: „Natürlich profitieren
auch Kinder und Jugendliche vom Engagement der Sparkasse, die sich in den
breitensport-orientierten Mannschaften wohlfühlen und dort Teamgeist, soziale
Kompetenzen und sportliches Miteinander erfahren und erlernen“, so Roth.
Für die Sparkasse steht bei der Förderung besonders letzteres und somit ihre
gesellschaftliche Verantwortung im Vordergrund. Adrian Gomolla, Regionaldirektor
des Kreditinstituts, sieht die Förderung als Investition in die Region: „Vereine sind
Orte der Begegnung, die Jugendlichen wichtige Werte für ihre persönliche
Entwicklung vermitteln. Unsere Unterstützung soll vor allem dort wirken, wo die Basis
für den Erfolg gelegt wird: im täglichen Einsatz der Ehrenamtlichen für die
Jugendlichen. Die macht einen Unterschied und kann ein entscheidender
Standortvorteil sein.“
Für die Kunden der Sparkasse ist interessant, dass die Spenden aus den Erlösen
des PS-Sparens stammen. Dabei kauft der Sparer Lose zu fünf Euro. Vier Euro
werden angespart, einen Euro kostet die Teilnahme an der PS-Lotterie. Ein Viertel
dieses Einsatzes, aus dem auch Gewinne bis zu 10.000 Euro für den Sparer
resultieren können, spendet die Sparkasse für gemeinnützige Zwecke.
Bildunterschrift:
10.000 Euro Unterstützung für die S3L (v. l.): Dominic Sauer, Uli Funk, Adrian
Gomolla und Uli Roth.
Quelle: Sparkasse Rhein Neckar Nord
Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 22:19