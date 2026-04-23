Heppenheim – Ermäßigte Eintrittspreise für Inhaberinnen und Inhaber der Heppenheim-Karte beim Zirkusgastspiel Charles Knie

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 13. bis 17. Mai 2026 spielt eines der führenden europäischen Zirkusunternehmen mit seiner neuen Wassermanege-Show auf dem Heppenheimer Europaplatz Für Inhaberinnen und Inhaber der Heppenheim-Karte bietet der Zirkus – wie bereits bei seinem Gastspiel im Jahr 2017 – Sonderpreise beim Ticketkauf an der Zirkuskasse an.

Die ermäßigten Eintrittspreise lauten:

Parkett: 27 € statt 33 € (Kinder) und 38 € (Erwachsene)

Fronttribüne: 29 € statt 37 € (Kinder) und 42 € (Erwachsene)

Parkettloge: 32 € statt 41 € (Kinder) und 46 € (Erwachsene)

Frontloge: 34 € statt 43 € (Kinder) und 48 € (Erwachsene)

Die Ermäßigung gilt beim Kauf der Eintrittskarten an der Zirkuskasse vor Ort. Zur Inanspruchnahme des Vorteils ist die Vorlage der Heppenheim-Karte erforderlich. Ob ein Anspruch auf die Heppenheim-Karte besteht, kann aufHeppenheim – www.heppenheim.de/heppenheim-karte nachgelesen werden. Diese kann zu den regulären Öffnungszeiten bei der Tourist Information Heppenheim beantragt werden.

Quelle

Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 10:27