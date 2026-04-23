Heidelberg – Tag der Städtebauförderung 2026: Zehn Jahre Neue Südstadt – Erleben. Mitmachen. Feiern

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Vielfältiger Aktionstag am Samstag, 9. Mai

Viele Beteiligte aus der neuen Südstadt, die Stadtverwaltung und Interessierte feiern auch dieses

Jahr wieder den Tag der Städtebauförderung. Am Samstag, 9. Mai 2026, findet von 11 bis 17 Uhr

ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein auf der ganzen Konversionsfläche statt.

Es gibt spannende Einblicke, interessante Informationen und viele Möglichkeiten, die

Entwicklung des Areals hautnah zu erleben – ideal für alle, die neugierig sind und die „Neue

Südstadt“ besser kennenlernen möchten. Die Veranstaltung bietet eine besondere Gelegenheit,

das Quartier kennenzulernen, das dank der Städtebauförderung von Bund und Land mit

insgesamt rund 23 Millionen Euro unterstützt wird.

Breites Angebot für alle Altersklassen

Neben Infoständen der Stadt Heidelberg und verschiedener Anrainer erwartet die

Besucherinnen und Besucher ein buntes Kulturprogramm – von Musik und Flohmarkt bis hin zu

Führungen und interaktiven Angeboten. Die Veranstaltung zeigt auf anschauliche Weise, wie

Städtebauförderung die Entwicklung lebenswerter Quartiere unterstützt und die

Stadtgesellschaft aktiv einbindet. Mehr Informationen und das vollständige Programm sind

online abrufbar unter www.heidelberg.de/Konversion > Neue Südstadt.

Neue Südstadt feiert zehnjähriges Bestehen

Unter dem Motto „10 Jahre jung, 10 Jahre bunt, 100 % Wir“ feiert die neue Südstadt im Jahr 2026

ihr Jubiläum. Seit der Übergabe der ehemaligen US-Militärflächen Mark-Twain-Village und

Campbell Barracks an die Stadt Heidelberg im Jahr 2016 hat sich das Areal mit hoher Dynamik zu

einem offenen, urbanen und vielfältigen Quartier mit hoher Lebensqualität entwickelt. Zehn

Jahre nach dem Start der Entwicklung sind bereits rund drei Viertel der Flächen erfolgreich

realisiert. Dieses Jubiläum wird mit zahlreichen Aktionen gefeiert, die über das ganze Jahr verteilt

stattfinden und Lust machen, immer wieder vorbeizuschauen.

Hintergrund zur Städtebauförderung

Seit 1971 ist die Städtebauförderung eines der zentralen Instrumente zur nachhaltigen

Stadtentwicklung in Baden-Württemberg. Die erste Veranstaltung zum Tag der

Städtebauförderung in Heidelberg fand 2016 in der Südstadt statt. Seither wird dieser

bundesweite Aktionstag jährlich begangen, um die positive Wirkung der Städtebauförderung

aufzuzeigen. Die Förderung geht weit über bauliche Maßnahmen hinaus: Sie unterstützt die

Entwicklung nachhaltiger Lebensräume, fördert Klimaquartiere, attraktive Freizeit- und

Bewegungsräume sowie sozialgerechte Quartiersentwicklung. Zudem stärkt sie das Miteinander

im Quartier und das bürgerschaftliche Engagement. Unter dem Motto „Lebendige Orte, starke

Heidelberg, 23. April 2026

Gemeinschaften“ finden dieses Jahr rund 700 Veranstaltungen und Aktionen in mehr als 600

Kommunen im Rahmen des Tages der Städtebauförderung 2026 statt

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 22:07