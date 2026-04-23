Heidelberg – Tag der Städtebauförderung 2026: Zehn Jahre Neue Südstadt – Erleben. Mitmachen. Feiern

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Vielfältiger Aktionstag am Samstag, 9. Mai
Viele Beteiligte aus der neuen Südstadt, die Stadtverwaltung und Interessierte feiern auch dieses
Jahr wieder den Tag der Städtebauförderung. Am Samstag, 9. Mai 2026, findet von 11 bis 17 Uhr
ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein auf der ganzen Konversionsfläche statt.
Es gibt spannende Einblicke, interessante Informationen und viele Möglichkeiten, die
Entwicklung des Areals hautnah zu erleben – ideal für alle, die neugierig sind und die „Neue
Südstadt“ besser kennenlernen möchten. Die Veranstaltung bietet eine besondere Gelegenheit,
das Quartier kennenzulernen, das dank der Städtebauförderung von Bund und Land mit
insgesamt rund 23 Millionen Euro unterstützt wird.
Breites Angebot für alle Altersklassen
Neben Infoständen der Stadt Heidelberg und verschiedener Anrainer erwartet die
Besucherinnen und Besucher ein buntes Kulturprogramm – von Musik und Flohmarkt bis hin zu
Führungen und interaktiven Angeboten. Die Veranstaltung zeigt auf anschauliche Weise, wie
Städtebauförderung die Entwicklung lebenswerter Quartiere unterstützt und die
Stadtgesellschaft aktiv einbindet. Mehr Informationen und das vollständige Programm sind
online abrufbar unter www.heidelberg.de/Konversion > Neue Südstadt.
Neue Südstadt feiert zehnjähriges Bestehen
Unter dem Motto „10 Jahre jung, 10 Jahre bunt, 100 % Wir“ feiert die neue Südstadt im Jahr 2026
ihr Jubiläum. Seit der Übergabe der ehemaligen US-Militärflächen Mark-Twain-Village und
Campbell Barracks an die Stadt Heidelberg im Jahr 2016 hat sich das Areal mit hoher Dynamik zu
einem offenen, urbanen und vielfältigen Quartier mit hoher Lebensqualität entwickelt. Zehn
Jahre nach dem Start der Entwicklung sind bereits rund drei Viertel der Flächen erfolgreich
realisiert. Dieses Jubiläum wird mit zahlreichen Aktionen gefeiert, die über das ganze Jahr verteilt
stattfinden und Lust machen, immer wieder vorbeizuschauen.
Hintergrund zur Städtebauförderung
Seit 1971 ist die Städtebauförderung eines der zentralen Instrumente zur nachhaltigen
Stadtentwicklung in Baden-Württemberg. Die erste Veranstaltung zum Tag der
Städtebauförderung in Heidelberg fand 2016 in der Südstadt statt. Seither wird dieser
bundesweite Aktionstag jährlich begangen, um die positive Wirkung der Städtebauförderung
aufzuzeigen. Die Förderung geht weit über bauliche Maßnahmen hinaus: Sie unterstützt die
Entwicklung nachhaltiger Lebensräume, fördert Klimaquartiere, attraktive Freizeit- und
Bewegungsräume sowie sozialgerechte Quartiersentwicklung. Zudem stärkt sie das Miteinander
im Quartier und das bürgerschaftliche Engagement. Unter dem Motto „Lebendige Orte, starke
Heidelberg, 23. April 2026
Gemeinschaften“ finden dieses Jahr rund 700 Veranstaltungen und Aktionen in mehr als 600
Kommunen im Rahmen des Tages der Städtebauförderung 2026 statt
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 22:07