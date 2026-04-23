Heidelberg – Kreative Berufsorientierung für Jugendliche

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Projektwoche „Was bin ich?“ im Haus der Jugend

Was bin ich? Was will ich? Wohin soll es mal gehen? Mit diesen Fragen setzt sich eine

Projektwoche zur Berufsorientierung vom 4. bis 8. Mai 2026 im Haus der Jugend, Römerstraße

87, auseinander. Das Angebot richtet sich an Heidelberger Jugendliche ab 15 Jahren und

verbindet kreative Methoden mit Zukunftsplanung.

In Workshops zu Rap, Sprachkunst, Theater und Stop-Motion-Animation nähern sich die

Teilnehmenden ihren eigenen Interessen, Werten und Zukunftsvorstellungen. Unterstützt

werden sie dabei von Fachkräften der Jugendberufshilfe sowie Berufsberaterinnen und -beratern

der Agentur für Arbeit.

Ziel der Projektwoche ist es, junge Menschen in der Phase zwischen Schulabschluss und

Ausbildung oder Studium zu begleiten. Sie sollen ihre persönlichen Stärken erkennen und

konkrete Schritte für ihren weiteren Lebensweg entwickeln. Das Angebot ist kostenlos.

Interessierte können sich online unter hausderjugend-hd.de/was_bin_ich informieren und

anmelden. Anmeldungen sind außerdem per E-Mail an gustav.schneider@heidelberg.de

möglich.

Das Projekt „Was bin ich?“ – Kreative Berufsorientierung der Landesvereinigung Kulturelle

Jugendbildung – wird im Rahmen des „Masterplan Jugend“ durch das Ministerium für Soziales,

Gesundheit und Integration aus Landesmitteln finanziert, die der Landtag von Baden-

Württemberg beschlossen hat. Weitere Informationen online unter www.lkjbw.de/was-bin-ich.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 22:08