Heidelberg – Konzert mit Planetariums-Show – Dienstag, 05. Mai 2026, 19:00 Uhr, Haus der Astronomie MOND!

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar.

Jazz Klassiker, gespielt vom Trio Moonshine

Olaf Schönborn Saxophon Heiko Duffner Gitarre Selenia Giulino, Gesang

Live-Bilder an der Planetariumskuppel: Thomas Müller, Haus der Astronomie

Mit (fast) allen Ihren Sinnen können Sie am 5. Mai unseren schönen hell leuchtenden Erdenmond erleben. Der Mond wird besungen, astronomisch erklärt und aus verschiedenen Perspektiven an der Planetariumskuppel gezeigt. Schmecken und riechen können Sie ihn auch, denn in der Pause gibt es Mondgebäck. Nur anfassen können Sie den Mond bei uns nicht. Haben Sie schon einmal überlegt, wie viele Songs Sie kennen, in denen der Mond vorkommt? Eine Auswahl davon können Sie am 5. Mai im Planetarium des Hauses der Astronomie hören. Olaf Schönborn’s Trio „Moonshine“ präsentiert ein stilistisch weit gefächertes Programm aus Jazzklassikern wie „Fly me to the Moon“ sowie bekannten Pop- und Rocktiteln – alle in einer neuen Bearbeitungen für die Triobesetzung aus Saxophon, Gitarre und Gesang. In der zweiten Hälfte des Abends kommt eine weitere Komponente zur Musik hinzu: Sie sehen den Mond an der Planetariumskuppel aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Thomas Müller, Spezialist für astronomische Visualisierungen, hat eigens für diesen Anlass eindrucksvolle und kreative Mond-Videos passend zur Musik gestaltet. Ein realitätsnaher Flug über die Mondoberfläche ist ebenso dabei wie eine witzige Animation des Mondes, der durch eine Kugelbahn rollt.

Natürlich erfahren Sie im Laufe der Veranstaltung auch wissenswerte Details über den Mond.

Karten zu 24,00 Euro (ermäßigt 15,00 Euro) erhalten Sie online über die Webseite des Hauses der Astronomie und bei allen ztix-Vorverkaufsstellen, in Heidelberg bei Zigarren Grimm, Sofienstraße 11.

Quelle

Haus der Astronomie

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 16:15