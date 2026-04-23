Heidelberg – Chancengleichheit: Beratungsangebote im Mai

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg bietet im Mai 2026 Beratungen in Präsenz
sowie telefonisch oder online an. Eine Terminvereinbarung im Vorhinein ist stets notwendig.
Die verschiedenen Beratungsangebote im Bereich Teilhabe und Chancengleichheit finden im Mai zu
nachfolgenden Terminen statt:
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse
Dreimal pro Woche beraten Paula Gracev, Ljubica Selakovic Martinovic und Yulia Uksekova
derzeit zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Die Beratungen finden in der Regel
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr mit Voranmeldung
statt (über das IQ Beratungsportal „Webapp“ www.iq-webapp.de/anmeldung-bw), per E-Mail an
anerkennung@ikubiz.de oder telefonisch unter 0621 40071213 – die telefonische Erreichbarkeit
ist Montag bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr).
Die nächsten Termine sind am 6., 7., 11., 13., 18., 20., 21., 27. und 28. Mai 2026. Die Beraterinnen sind Expertinnen für
Anerkennungsfragen vom IQ Netzwerk (Integration durch Qualifizierung) Baden-Württemberg.
Die Beratung wird auf Deutsch, Englisch, Ukrainisch, Russisch, Bosnisch, Kroatisch und Serbisch
angeboten. Sie beraten zu folgenden Fragen: Wo kann ich meinen ausländischen Abschluss
anerkennen lassen? Wie sind meine Berufsaussichten in Deutschland?
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für mich? Die Beratungen eignen sich nicht nur für
Zugewanderte, sondern auch für Deutsche, die ihre Qualifikation im Ausland erworben haben.
Die Beratungen finden im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des
Migrationsbeirates Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, statt.
Individuelle Qualifizierungsbegleitung
Für Menschen mit ausländischen Berufsabschlüssen oder Berufserfahrungen gibt es nach der
Anerkennungsberatung eine weitere Begleitung durch das IQ Netzwerk (Integration durch
Qualifizierung). Die individuelle Qualifizierungsbegleitung bietet Unterstützung auf dem Weg zur
vollen Anerkennung des ausländischen Abschlusses. Dafür können Anpassungslehrgänge,
Kenntnisprüfungen, Praktika oder andere Weiterbildungen notwendig sein. Anhand der
individuellen Kompetenzen wird in der Qualifizierungsbegleitung ein Qualifizierungsplan erstellt,
so dass am Ende des Prozesses eine qualifizierte Beschäftigung in Deutschland stehen soll.
Voraussetzung für die Teilnahme sind Deutschkenntnisse ab B1. Termine in Heidelberg finden
mit Voranmeldung freitags von 10 bis 14 Uhr statt. Der nächste Termin ist am 22. Mai 2026 im
Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des Migrationsbeirates, Zimmer 404,
Bergheimer Straße 147. Um Anmeldung vorab per E-Mail an simone.mahgoub@ikubiz.de oder
unter Telefon 0621 400 712 63 wird gebeten.
Bildungsberatung für studieninteressierte Zugewanderte
Zugewanderte, die gerne studieren oder ihr Studium in Deutschland fortsetzen möchten,
können von einem speziellen Beratungsangebot profitieren: Die Bildungsberatung
Garantiefonds Hochschule bietet in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit für alle
studieninteressierten Zugewanderten monatlich eine Beratung an. Jana Reinhardt-Zech und
Alicka Machurich beraten auf Deutsch oder Englisch zu Themen wie Erwerb der Hochschulreife,
Studienaufnahme und Studienfinanzierung. Neben der kostenlosen Beratung für alle, können
Geflüchtete, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie deren Familienangehörige über das
Bundesprogramm Garantiefonds Hochschule auch die Zulassung zur finanziellen Förderung für
den Vorstudienbereich beantragen und an studienvorbereitenden Kursen teilnehmen. Die
Beratung findet im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des
Migrationsbeirates, Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, statt. Interessierte können sich zur
Terminvereinbarung vorab anmelden unter Telefon 0621 5980225 oder per E-Mail an
jana.reinhardt-zech@caritas-speyer.de oder Alicka.Machurich@Caritas-Speyer.de. Weitere
Informationen online unter www.bildungsberatung-gfh.de.
Berufliche Erst-, Lotsen- und Weiterbildungsberatung
Welche Weiterbildung passt zu mir? Kann ich diese berufsbegleitend absolvieren? Wie kann ich
sie finanzieren? Professionelle Beratung in diesen Fragen bekommen Interessierte in Heidelberg
an jedem ersten Freitag im Monat vom Regionalbüro für berufliche Fortbildung in Kooperation
mit dem Amt für Chancengleichheit. Ziel ist es, Arbeitnehmerinnen bei allen Fragen zu
beruflicher Neu- und Umorientierung zu unterstützen. Die kostenlose Beratung von Karin
Brückner findet von 9 bis 12 Uhr in Präsenz im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den
Räumlichkeiten des Migrationsbeirates, Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, telefonisch oder
videobasiert statt. Der nächste Termin ist der 8. Mai 2026. Um Anmeldung vorab unter Telefon
0621 97607776 oder per E-Mail an k.brueckner@rb-mannheim.de wird gebeten.
Frauen, Karriere und Existenzgründung
Für Frauen, die sich für eine Führungsposition interessieren oder sich selbständig machen
wollen, gibt es an ein kostenloses Beratungsangebot. Der nächste Beratungstermin ist am
Dienstag, 19. Mai 2026, 9 bis 17 Uhr. Weitere Termine sind zu anderen Zeiten nach individueller
Vereinbarung möglich. Termine sollten stets vorab vereinbart werden unter Telefon 0621
2932590 oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de. Die Beraterin ist Corinna Schneider
von der Kontaktstelle Frau und Beruf – Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald. Die Termine finden
in Präsenz im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des Migrationsbeirates,
Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, statt.
Beratung zum Thema geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung
PLUS, die Psychologische LSBTIQ+ Beratungsstelle, bietet in Kooperation mit dem städtischen
Amt für Chancengleichheit in Heidelberg ein regelmäßiges, kostenloses Beratungsangebot zu
Fragen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität an. Das Angebot ist für
Betroffene, Angehörige und Fachkräfte. Die knapp einstündigen Beratungen sind aktuell vor Ort,
per Telefon und online möglich. Termine müssen vorab vereinbart werden unter Telefon 0621
3362110 oder per E-Mail an team@plus-rheinneckar.de. Weitere Infos gibt es online unter
www.plus-rheinneckar.de > Beratung.
Antidiskriminierungsbüro Heidelberg, Mosaik Deutschland e. V.
Das Antidiskriminierungsbüro Heidelberg bei Mosaik Deutschland e. V. bietet ein kostenloses
Beratungsangebot für alle Menschen an, die Diskriminierung erlebt haben. Als unabhängige
zivilgesellschaftliche Einrichtung ist Mosaik Deutschland e. V. eine Anlaufstelle für Menschen, die
Diskriminierung aufgrund verschiedener Merkmale erfahren haben. Das Angebot richtet sich an
alle Personen, die direkt oder indirekt von Diskriminierung betroffen sind. Menschen, die über
ihre Diskriminierungserfahrungen sprechen und sich gegen Benachteiligung einsetzen möchten,
werden hier beraten und unterstützt. Das Beratungs-Team ist divers aufgestellt und bringt
unterschiedliche Perspektiven und Expertisen mit. Die Beratung kann vor Ort, telefonisch oder
online erfolgen. Termine müssen im Voraus vereinbart werden – telefonisch unter 06221
3288652 oder 0179 1019153 sowie per E-Mail an adb@mosaik-deutschland.de.
Weitere Informationen finden sich online unter mosaik-deutschland.de/projekte/antidiskriminierung. Das
Antidiskriminierungsbüro wird vom Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg im Rahmen
des Runden Tisches gegen Rassismus gefördert.
Kommunale Meldestelle Antisemitismus
Die Kommunale Meldestelle Antisemitismus erfasst und dokumentiert antisemitische Vorfälle in
Heidelberg. Das Angebot ist Teil der Kommunalen Antidiskriminierungsstelle beim Amt für
Chancengleichheit der Stadt Heidelberg. Betroffene, aber auch Menschen, die entsprechende
Vorfälle beobachtet haben, können sich jederzeit per Mail an
meldestelle_antisemitismus@heidelberg.de oder telefonisch unter 06221 58-15545 an das Amt
wenden. Nach vorheriger Terminvereinbarung ist auch ein persönliches Gespräch möglich. Bei
Bedarf kann der Kontakt zu spezialisierten Beratungs- und Bildungsangeboten in Heidelberg und
auf Landesebene hergestellt werden.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 22:11