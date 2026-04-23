Heidelberg – Chancengleichheit: Beratungsangebote im Mai

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg bietet im Mai 2026 Beratungen in Präsenz

sowie telefonisch oder online an. Eine Terminvereinbarung im Vorhinein ist stets notwendig.

Die verschiedenen Beratungsangebote im Bereich Teilhabe und Chancengleichheit finden im Mai zu

nachfolgenden Terminen statt:

Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

Dreimal pro Woche beraten Paula Gracev, Ljubica Selakovic Martinovic und Yulia Uksekova

derzeit zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Die Beratungen finden in der Regel

Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr mit Voranmeldung

statt (über das IQ Beratungsportal „Webapp“ www.iq-webapp.de/anmeldung-bw), per E-Mail an

anerkennung@ikubiz.de oder telefonisch unter 0621 40071213 – die telefonische Erreichbarkeit

ist Montag bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr).

Die nächsten Termine sind am 6., 7., 11., 13., 18., 20., 21., 27. und 28. Mai 2026. Die Beraterinnen sind Expertinnen für

Anerkennungsfragen vom IQ Netzwerk (Integration durch Qualifizierung) Baden-Württemberg.

Die Beratung wird auf Deutsch, Englisch, Ukrainisch, Russisch, Bosnisch, Kroatisch und Serbisch

angeboten. Sie beraten zu folgenden Fragen: Wo kann ich meinen ausländischen Abschluss

anerkennen lassen? Wie sind meine Berufsaussichten in Deutschland?

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für mich? Die Beratungen eignen sich nicht nur für

Zugewanderte, sondern auch für Deutsche, die ihre Qualifikation im Ausland erworben haben.

Die Beratungen finden im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des

Migrationsbeirates Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, statt.

Individuelle Qualifizierungsbegleitung

Für Menschen mit ausländischen Berufsabschlüssen oder Berufserfahrungen gibt es nach der

Anerkennungsberatung eine weitere Begleitung durch das IQ Netzwerk (Integration durch

Qualifizierung). Die individuelle Qualifizierungsbegleitung bietet Unterstützung auf dem Weg zur

vollen Anerkennung des ausländischen Abschlusses. Dafür können Anpassungslehrgänge,

Kenntnisprüfungen, Praktika oder andere Weiterbildungen notwendig sein. Anhand der

individuellen Kompetenzen wird in der Qualifizierungsbegleitung ein Qualifizierungsplan erstellt,

so dass am Ende des Prozesses eine qualifizierte Beschäftigung in Deutschland stehen soll.

Voraussetzung für die Teilnahme sind Deutschkenntnisse ab B1. Termine in Heidelberg finden

mit Voranmeldung freitags von 10 bis 14 Uhr statt. Der nächste Termin ist am 22. Mai 2026 im

Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des Migrationsbeirates, Zimmer 404,

Bergheimer Straße 147. Um Anmeldung vorab per E-Mail an simone.mahgoub@ikubiz.de oder

unter Telefon 0621 400 712 63 wird gebeten.

Bildungsberatung für studieninteressierte Zugewanderte

Zugewanderte, die gerne studieren oder ihr Studium in Deutschland fortsetzen möchten,

können von einem speziellen Beratungsangebot profitieren: Die Bildungsberatung

Garantiefonds Hochschule bietet in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit für alle

studieninteressierten Zugewanderten monatlich eine Beratung an. Jana Reinhardt-Zech und

Alicka Machurich beraten auf Deutsch oder Englisch zu Themen wie Erwerb der Hochschulreife,

Studienaufnahme und Studienfinanzierung. Neben der kostenlosen Beratung für alle, können

Geflüchtete, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie deren Familienangehörige über das

Bundesprogramm Garantiefonds Hochschule auch die Zulassung zur finanziellen Förderung für

den Vorstudienbereich beantragen und an studienvorbereitenden Kursen teilnehmen. Die

Beratung findet im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des

Migrationsbeirates, Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, statt. Interessierte können sich zur

Terminvereinbarung vorab anmelden unter Telefon 0621 5980225 oder per E-Mail an

jana.reinhardt-zech@caritas-speyer.de oder Alicka.Machurich@Caritas-Speyer.de. Weitere

Informationen online unter www.bildungsberatung-gfh.de.

Berufliche Erst-, Lotsen- und Weiterbildungsberatung

Welche Weiterbildung passt zu mir? Kann ich diese berufsbegleitend absolvieren? Wie kann ich

sie finanzieren? Professionelle Beratung in diesen Fragen bekommen Interessierte in Heidelberg

an jedem ersten Freitag im Monat vom Regionalbüro für berufliche Fortbildung in Kooperation

mit dem Amt für Chancengleichheit. Ziel ist es, Arbeitnehmerinnen bei allen Fragen zu

beruflicher Neu- und Umorientierung zu unterstützen. Die kostenlose Beratung von Karin

Brückner findet von 9 bis 12 Uhr in Präsenz im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den

Räumlichkeiten des Migrationsbeirates, Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, telefonisch oder

videobasiert statt. Der nächste Termin ist der 8. Mai 2026. Um Anmeldung vorab unter Telefon

0621 97607776 oder per E-Mail an k.brueckner@rb-mannheim.de wird gebeten.

Frauen, Karriere und Existenzgründung

Für Frauen, die sich für eine Führungsposition interessieren oder sich selbständig machen

wollen, gibt es an ein kostenloses Beratungsangebot. Der nächste Beratungstermin ist am

Dienstag, 19. Mai 2026, 9 bis 17 Uhr. Weitere Termine sind zu anderen Zeiten nach individueller

Vereinbarung möglich. Termine sollten stets vorab vereinbart werden unter Telefon 0621

2932590 oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de. Die Beraterin ist Corinna Schneider

von der Kontaktstelle Frau und Beruf – Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald. Die Termine finden

in Präsenz im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des Migrationsbeirates,

Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, statt.

Beratung zum Thema geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung



PLUS, die Psychologische LSBTIQ+ Beratungsstelle, bietet in Kooperation mit dem städtischen

Amt für Chancengleichheit in Heidelberg ein regelmäßiges, kostenloses Beratungsangebot zu

Fragen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität an. Das Angebot ist für

Betroffene, Angehörige und Fachkräfte. Die knapp einstündigen Beratungen sind aktuell vor Ort,

per Telefon und online möglich. Termine müssen vorab vereinbart werden unter Telefon 0621

3362110 oder per E-Mail an team@plus-rheinneckar.de. Weitere Infos gibt es online unter

www.plus-rheinneckar.de > Beratung.

Antidiskriminierungsbüro Heidelberg, Mosaik Deutschland e. V.

Das Antidiskriminierungsbüro Heidelberg bei Mosaik Deutschland e. V. bietet ein kostenloses

Beratungsangebot für alle Menschen an, die Diskriminierung erlebt haben. Als unabhängige

zivilgesellschaftliche Einrichtung ist Mosaik Deutschland e. V. eine Anlaufstelle für Menschen, die

Diskriminierung aufgrund verschiedener Merkmale erfahren haben. Das Angebot richtet sich an

alle Personen, die direkt oder indirekt von Diskriminierung betroffen sind. Menschen, die über

ihre Diskriminierungserfahrungen sprechen und sich gegen Benachteiligung einsetzen möchten,

werden hier beraten und unterstützt. Das Beratungs-Team ist divers aufgestellt und bringt

unterschiedliche Perspektiven und Expertisen mit. Die Beratung kann vor Ort, telefonisch oder

online erfolgen. Termine müssen im Voraus vereinbart werden – telefonisch unter 06221

3288652 oder 0179 1019153 sowie per E-Mail an adb@mosaik-deutschland.de.

Weitere Informationen finden sich online unter mosaik-deutschland.de/projekte/antidiskriminierung. Das

Antidiskriminierungsbüro wird vom Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg im Rahmen

des Runden Tisches gegen Rassismus gefördert.

Kommunale Meldestelle Antisemitismus

Die Kommunale Meldestelle Antisemitismus erfasst und dokumentiert antisemitische Vorfälle in

Heidelberg. Das Angebot ist Teil der Kommunalen Antidiskriminierungsstelle beim Amt für

Chancengleichheit der Stadt Heidelberg. Betroffene, aber auch Menschen, die entsprechende

Vorfälle beobachtet haben, können sich jederzeit per Mail an

meldestelle_antisemitismus@heidelberg.de oder telefonisch unter 06221 58-15545 an das Amt

wenden. Nach vorheriger Terminvereinbarung ist auch ein persönliches Gespräch möglich. Bei

Bedarf kann der Kontakt zu spezialisierten Beratungs- und Bildungsangeboten in Heidelberg und

auf Landesebene hergestellt werden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 22:11