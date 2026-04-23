Germersheim – Vom 8. Mai bis 2. Juni für die Schulbuchausleihe anmelden



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Schulen verteilen Briefe mit Zugangsdaten während der Schulzeiten an Schülerinnen und Schüler

Kinder, die ab dem kommenden Schuljahr 2026/2027 die Klassen 5 bis 13 einer allgemeinbildenden Schule oder in den Berufsbildenden Schulen (die Berufsfachschule I und II, die Höhere Berufsfachschule, das Wirtschaftsgymnasium) besuchen, können an der entgeltlichen Ausleihe teilnehmen. Um sich dafür online im Internet anzumelden, benötigt man Zugangsdaten. Die Briefe mit Zugangsdaten werden während der Schulzeiten durch die kreiseigenen weiterführenden Schulen an die Schülerinnen und Schüler verteilt.

Das Internetportal ist ab dem 08.05.2026 bis einschließlich 02.06.2026 geöffnet. Mit den entsprechenden Zugangsdaten können sich alle, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen wollen, dort registrieren. Die Teilnahme ist freiwillig. Eine Anmeldung/Freischaltung löst noch keine Bestellung aus. Dies sind zwei verschiedene Schritte. Bitte darauf achten, dass eine verbindliche Bestellung durchgeführt wurde. Es wird um unbedingte Einhaltung dieses Anmeldezeitraums gebeten, da das Online-Portal verspätete Anmeldungen absolut nicht mehr zulässt und nachträgliche Freischaltungen ausgeschlossen sind.

Ebenso wird empfohlen die Bestellung im Internet-Portal durchzuführen, auch wenn noch keine eindeutige Entscheidung über einen eventuellen Schulwechsel bzw. eine Versetzung des Kindes getroffen werden kann, da eine nachträgliche Freischaltung in diesem Fall ebenso ausgeschlossen ist.

In dem Portal hinterlegen die Eltern ihre Adresse und ihre aktuellen Kontodaten. Vom hinterlegten Bankkonto wird dann die Leihgebühr am 01.11.2026 abgebucht.

„Da nicht jeder Haushalt über einen Internetzugang und PC verfügt, haben wir an den Schulen Servicestellen eingerichtet, die die Eltern gerne bei der Anmeldung unterstützen. Wann diese zu erreichen sind, entnehmen die Eltern den Informationen, die von den Schulen versandt und verteilt wurden“, so Christoph Buttweiler, Leiter des Geschäftsbereichs „Jugend, Soziales, Schulen“. „Bei Vorsprache in der Servicestelle bitten wir, insbesondere die aktuelle Bankverbindung (mit IBAN und BIC) bereit zu halten, um den Bestellvorgang reibungslos unter Beachtung des SEPA-Verfahrens durchführen zu können“, ergänzt die für Schulen zuständige Abteilungsleiterin Sabrina Brech.

Die Servicestellen sind wie folgt geöffnet:

Realschule plus Geschwister-Scholl Germersheim:

vom 18.05.2026 bis 21.05.2026 jeweils von 07:00 bis 12:00 Uhr

Realschule plus Richard-von-Weizsäcker Germersheim:

am 12.05.2026, 19.05.2026, 26.05.2026, 02.06.2026 jeweils von 11:30 bis 12:30Uhr

Realschule plus Kandel:

18.05.2026 bis 22.05.2026 sowie vom 26.05.2026 bis 02.06.2026, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08:00 bis 10:00 Uhr und Mittwoch von 13:30 bis 15:30 Uhr

Realschule plus Bellheim:

08.05.2026 bis 02.06.2026 nach telefonischer Vereinbarung

Realschule plus Lingenfeld:

08.05.2026 bis 02.06.2026 nach telefonischer Vereinbarung

Goethe Gymnasium Germersheim:

vom 08.05.2026 bis 02.06.2026 jeweils Mo. bis Do. von 14:00 bis 16:00 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung

Europa Gymnasium Wörth:

08.05.2026 bis 02.06.2026 in der Zeit von Montag bis Freitag nach telefonischer Vereinbarung

Gymnasium Rheinzabern:

18.05.2026 bis 29.05.2026 nach telefonischer Terminvereinbarung oder per Mail

(sekretariat@gymnasium-rheinzabern.de)

Integrierte Gesamtschule Kandel:

08.05.2026 bis 02.06.2026 von Montag bis Donnerstag von 10:00 bis 15:00 Uhr

Integrierte Gesamtschule Rülzheim:

08.05.2026 bis 02.06.2026, Montag bis Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr und Montag von 13:00 bis 16:00 Uhr

Integrierte Gesamtschule Rheinzabern:

08.05.2026 bis 02.06.2026, Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 15:30 Uhr

Carl-Benz-Gesamtschule Wörth:

08.05.2026 bis 02.06.2026, Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr, sowie Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr

Berufsbildende Schule Germersheim:

08.05.2026 bis 02.06.2026 in der Zeit von Montag bis Donnerstag 07:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr, Freitag von 07:30 bis 12:30 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung

Berufsbildende Schule Wörth:

08.05.2026 bis 02.06.2026 in der Zeit von Montag bis Donnerstag 07:30 bis 15:00 Uhr und Freitag von 07:30 bis 13:30 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung

Sofern ein Antrag auf Gewährung von Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Schulbuchausleihe) bewilligt wurde, ist eine Anmeldung im Online-Portal nicht erforderlich, da die Kreisverwaltung diesen Schritt bereits durchgeführt hat.

Die Bestellung der Bücher erfolgt über die Schulen in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung als Schulträger.

Bezüglich des Ablaufes der Rücknahme der Schulbücher vom Schuljahr 2025/2026 und der Ausgabe der neuen Schulbücher für das Schuljahr 2026/2027 erhalten alle Eltern noch nähere Informationen.

Weitere Informationen rund um das Thema Schulbuchausleihe gibt es im Internet unter https://bildung.rlp.de/lmf/

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 21:39