Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal: Die römischen Kaiserinnen – die Herrscherinnen hinter dem Thron



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, den 07. Mai stellt die Referentin Diana Liesegang in ihrem Vortrag verschiedene römische Kaiserinnen vor.

Das Römische Reich umfasste in seiner größten Ausdehnung ein Gebiet von Britannien bis in den Vorderen Orient. Die Namen seiner Herrscher – Caesaren wie Augustus, Trajan oder Marc Aurel – gelten bis heute als Symbole von Macht und Größe. Weit weniger bekannt sind hingegen die Frauen an ihrer Seite: die römischen Kaiserinnen.

Dabei standen sie den Kaisern in Einfluss und Bedeutung oft kaum nach. Nach ihnen wurden Städte benannt, sie verfolgten eigene politische Ziele, agierten machtbewusst und setzten zugleich modische Maßstäbe ihrer Zeit. Ihre Lebensgeschichten sind geprägt von Intrigen, strategischem Geschick und persönlicher Stärke.

Der Vortrag widmet sich diesen faszinierenden Frauenfiguren der Antike und stellt ausgewählte römische Kaiserinnen und ihre Biografien vor. Dabei wird deutlich, dass ihre Geschichten ebenso spannend und vielschichtig sind wie die der berühmten Caesaren.

Interessierte sind herzlich eingeladen, in die Welt der römischen Geschichte einzutauchen und eine oft übersehene Perspektive kennenzulernen.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203,

E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de

Quelle: vhs Frankenthal e. V.

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 21:51