Eberbach – Eberbach lädt zur Teilnahme am Stadtradeln 2026 ein – Gemeinsam für eine nachhaltige Mobilität

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis. Vom 14.06. bis 04.07.2026 sind alle Bürgerinnen und Bürger wieder dazu eingeladen, sich auf ihr Fahrrad zu schwingen, Kilometer zu sammeln und somit einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn er sonst mit dem Auto zurückgelegt worden wäre So bietet Stadtradeln, eine einzigartige Gelegenheit für Gemeinden, zusammenzukommen und sich gemeinsam für eine nachhaltige Mobilität stark zu machen. Die Kampagne will Menschen für das Radfahren im Alltag sensibilisieren sowie die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung stärker in die kommunalen Parlamente einbringen. Während des dreiwöchigen Aktionszeitraums sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu aufgerufen, ihre mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer online zu erfassen – die meisten Kilometern und die meiste Anzahl Fahrten werden ausgezeichnet. Das Wichtigste ist aber eine lebenswerte Umwelt mit weniger Verkehrsbelastungen, weniger Abgasen und weniger Lärm für alle. Außerdem haben Besucher und Besucherinnen der KLIMA ARENA nach Anreise mit dem Fahrrad und bei Vorzeigen der STADTRADELN-App freien Eintritt in die Ausstellung und den Themenpark.

Quelle

Foto: Klima-Arena Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 23. April 2026, 11:24