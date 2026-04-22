Worms / Bolanden / Donnersbergkreis – In Bolanden (Donnersbergkreis) ist es am Mittwochmorgen, 22.04.2026, gegen 08:46 Uhr, zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte in der Kirchheimbolander Straße gekommen. Nach Angaben der Polizei griff das Feuer im Bereich des Dachstuhls auf das angrenzende Wohnhaus über.

Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Durch den Brand entstand an beiden Gebäudeteilen erheblicher Sachschaden. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte nach ersten Einschätzungen jedoch bei mindestens 100.000 Euro liegen.

Brandursache noch unklar – Ermittlungen laufen

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Geplant sind unter anderem eine Brandortbefunderhebung sowie der Einsatz eines Brandsachverständigen. Das betroffene Gebäude wurde bis zum Abschluss der Untersuchungen amtlich versiegelt.

Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet.

Quelle: Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2026, 17:54