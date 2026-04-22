Viernheim – Pflanzentauschregale starten in die neue Saison

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Museum Viernheim / Vogelpark Viernheim:

Die Tage werden wärmer, die Lust aufs Gärtnern wächst – genau der richtige Zeitpunkt für die Pflanzentauschregale am städtischen Museum und im Vogelpark. Ab sofort können dort wieder Setzlinge, Ableger und Saatgut von Zier- und Nutzpflanzen getauscht beziehungsweise verschenkt werden. Einfach vorbeikommen, stöbern, mitnehmen oder selbst etwas dazustellen – ganz unkompliziert und nachhaltig.

Das Regal am Museum befindet sich am Berliner Ring 28 und ist unabhängig von den Öffnungszeiten zugänglich. Im Vogelpark, Industriestraße 32, steht Pflanzentauschregal am Papageienhaus gegenüber dem Kiosk zur Verfügung und kann während der Öffnungszeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang genutzt werden.

Die Tausch-Pflanzen sollten unbedingt getopft sein, damit sie den Transport und das Auspflanzen ins eigene Beet sicher überstehen. Eine kleine Beschriftung hilft außerdem dabei, dass andere Gartenfreunde wissen, was sie mitnehmen.

Für weitere Informationen steht das Museumsteam unter per E-Mail an museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204 – 988-173 gerne zur Verfügung.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2026, 11:25