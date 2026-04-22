In Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) haben Unbekannte eine Jesusfigur vom Altarkreuz der evangelischen Stadtkirche entwendet. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitagmorgen und Sonntagmorgen in der Kirche in der Mannheimer Straße.

Besonders dreist: Der Diebstahl soll während der regulären Öffnungszeiten zwischen 08:00 und 17:00 Uhr erfolgt sein. Die Täter schraubten die etwa 25 Zentimeter große Holzfigur samt Befestigungsschrauben vom Altarkreuz ab und nahmen sie mit.

Der materielle Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der ideelle Wert dürfte jedoch deutlich höher liegen.

Polizei ermittelt – Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Verbleib der Figur machen kann, wird gebeten, sich unter 06202 288-0 zu melden.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2026, 18:01