Rhein-Pfalz-Kreis – Musikalische Entdeckungstour: Kreismusikschule lädt zum Musikschultag in Schifferstadt ein

Rhein-Pfalz-Kreis/Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Spaß für die ganze Familie bietet die Musikschule des Rhein-Pfalz-Kreises mit ihrem beliebten Musikschultag, der dieses Jahr am Samstag, 25. April, von 10 bis 14 Uhr in Schifferstadt stattfindet. In der Aula sowie weiteren Räumen der Realschule plus im Schulzentrum haben Kinder und Familien die

Möglichkeit, auf musikalische Entdeckungstour zu gehen und dabei alle Instrumente ausprobieren, die in der Musikschule unterrichtet werden.

Begleitet wird der Tag mit einem Bühnenprogramm verschiedener Gruppen – von den „Streicher-Kids“ über das Streicher-Vororchester, dem Ensemble „Bratschenpower“ Junior, verschiedenen Blockflötenklassen, einem Klavier-Duo, einem Schlagzeug-Ensemble sowie den „Bläserkids“.

Darüber hinaus gibt es ein Musikquiz der Musikschule für Kinder und am Infostand des Fördervereins ein Musik-Ratespiel für Kinder, Jugendliche und Eltern. Als Erinnerung für den Besuch des Musikschultags können sich die Kinder ein kleines Instrument basteln, mit dem auch noch am gleichen Tag gemeinsam musiziert werden kann.

Zur Stärkung zwischendurch bietet eine kleine Cafeteria Snacks und Getränke zum Verkauf an. Der Eintritt ist frei

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis

Foto Archiv MRN News

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2026, 15:48