Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Schmuckauktion bei HENRY’s Auktionshaus AG: Hochwertige Stücke unter dem Hammer – Am Donnerstag, den 23. April 2026, lädt das renommierte HENRY’s Auktionshaus AG zur nächsten hochkarätigen Schmuckauktion nach Mutterstadt ein. Unter dem Titel „Schmuck Teil 1 (370)“ startet die Auktion um 14:00 Uhr und verspricht eine exklusive Auswahl an edlen Schmuckstücken.

Geboten wird ein breit gefächertes Sortiment – von klassischen Gold- und Silberschmuckstücken über hochwertige Diamantbesätze bis hin zu besonderen Einzelstücken mit Edelsteinen. Sowohl Sammler als auch Liebhaber eleganter Accessoires kommen hier auf ihre Kosten und haben die Möglichkeit, außergewöhnliche Stücke zu attraktiven Auktionspreisen zu erwerben.

Die Teilnahme an der Auktion ist flexibel möglich: Interessierte können vor Ort, schriftlich, telefonisch nach Auftragserteilung oder online live mitbieten. Damit bietet das Auktionshaus optimale Voraussetzungen für nationale und internationale Bieter.

Mit seiner langjährigen Erfahrung und einem exzellenten Ruf zählt das HENRY’s Auktionshaus AG zu den führenden Adressen für hochwertige Auktionen in der Region.

Weitere Informationen zu den einzelnen Losen sowie zur Teilnahme sind direkt beim Auktionshaus erhältlich.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2026, 16:33