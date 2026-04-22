Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, den 23. April 2026, steht im renommierten HENRY’s Auktionshaus AG in Mutterstadt eine besonders exklusive Auktion auf dem Programm. Unter dem Titel „Diamanten & Farbsteine (236)“ kommen ab 11:00 Uhr zahlreiche hochwertige Schmuckstücke und Edelsteine unter den Hammer.

Im Fokus der Auktion stehen edle Diamanten sowie faszinierende Farbsteine in unterschiedlichsten Schliffen, Größen und Qualitäten. Sammler, Investoren und Liebhaber außergewöhnlicher Schmuckstücke dürfen sich auf ein breit gefächertes Angebot freuen – von klassischen Diamantbesätzen bis hin zu seltenen, farbintensiven Edelsteinen.

Das traditionsreiche Auktionshaus in der Metropolregion Rhein-Neckar ist bekannt für seine regelmäßig stattfindenden Spezialauktionen und zieht mit seinem hochwertigen Portfolio regelmäßig nationale wie auch internationale Bieter an. Die Teilnahme ist dabei flexibel möglich: Interessierte können vor Ort in Mutterstadt, schriftlich, telefonisch nach Auftragserteilung oder online live an der Auktion teilnehmen.

Wer auf der Suche nach besonderen Wertstücken oder attraktiven Gelegenheiten ist, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen. Die Auktion „Diamanten & Farbsteine (236)“ verspricht spannende Bietergefechte und exklusive Stücke mit Seltenheitswert.

Weitere Informationen sowie Details zu den einzelnen Losen sind direkt beim HENRY’s Auktionshaus AG erhältlich.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2026, 13:31