Mannheim/Helmstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagnachmittag gegen 17:20 Uhr kam es auf der B292 zwischen Helmstadt und Waibstadt zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Insgesamt wurden dabei acht Personen verletzt, mehrere davon schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Fiat-Transporter mit fünf Insassen in Richtung Helmstadt unterwegs, als der 64-jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden VW-Transporter. Der Fahrer des Fiat erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine Mitfahrenden wurden schwer verletzt und in umliegende Kliniken gebracht, wobei ein weiterer Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Der 52-jährige Fahrer des VW-Transporters sowie seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Eine 35-jährige Skoda-Fahrerin konnte durch eine Gefahrenbremsung einen weiteren Zusammenstoß verhindern, zog sich dabei jedoch ebenfalls leichte Verletzungen zu. Eine stationäre Behandlung war in ihrem Fall nicht erforderlich.

Beide Transporter waren mit Anhängern unterwegs. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 46.000 Euro geschätzt. Aufgrund der schweren Beschädigungen mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen vor Ort übernahm der Verkehrsdienst Heidelberg.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließender Reinigungsarbeiten blieb die B292 in beiden Fahrtrichtungen bis etwa 22:30 Uhr vollständig gesperrt.

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2026, 08:19