Mannheim – FDP/MfM-Fraktion: Wärmewende in Mannheim nur mit Unterstützung und Klarheit vom Bund möglich

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Wärmewende und Gebäudesanierungen in Mannheim sind hinter dem Zeitplan. Dazu Dr. Birgit Reinemund, Fraktionsvorsitzende der FDP / MfM-Fraktion: „Das Ziel der kommunalen Wärmeplanung, bis 2040 den Energieverbrauch im Wärmebereich zu halbieren, war von Anfang an ehrgeizig, um nicht zu sagen unrealistisch. Die Sanierungsquote hinkt weit dahinter zurück. Schlecht für den Klimaschutz, erwartbar und verschärft durch die aktuell miserable Wirtschaftslage. Steigende Lebenshaltungskosten und Angst um den Arbeitsplatz bremsen private Investitionen und auch die Stadt reduziert die Budgets für Gebäudesanierung in der aktuellen Finanznotlage. Hier wird deutlich: Ökonomie und Ökologie sind nicht zu trennen. Dazu kommt die Verunsicherung, wie die neue Regierung mit dem Gebäudeenergiegesetzt umgehen wird.

Für uns ist klar: Eine Erholung der Wirtschaft, Planungssicherheit für Bauherren und finanzielle Unterstützung aus Berlin sind zentral, um vor Ort die Transformation zu ermöglichen. War für solche, auch wirtschaftsfördernde Zukunftsinvestition.

Quelle FDP mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2026, 08:27