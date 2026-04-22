Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Mannheimer Innenstadt ist es am Dienstagmittag zu einem schweren Raubüberfall auf eine Seniorin gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde eine 86-jährige Frau gegen 11:50 Uhr im Bereich Q 3 Opfer eines bislang unbekannten Täters.

Die Frau war zuvor in einer Lebensmittelfiliale in R 1 einkaufen und befand sich auf dem Heimweg. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde sie offenbar bereits zuvor beobachtet und gezielt verfolgt. Im Eingangsbereich eines Wohnhauses näherte sich der Täter von hinten und betrat gemeinsam mit ihr das Gebäude.

Im Treppenhaus kam es dann zu dem brutalen Angriff: Der Unbekannte riss die Seniorin zu Boden und entwendete aus ihrer Handtasche einen Geldbeutel mit rund 300 Euro Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die 86-Jährige wurde bei dem Überfall schwer verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Täterbeschreibung – Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt:

– männlich

– etwa 1,70 Meter groß

– auffällig dünn, mit hervorstehenden Wangenknochen

– leicht buckelige Körperhaltung

– bekleidet mit einer Schildmütze

– Daunenjacke (weiß am Rumpf, schwarze Ärmel)

– schwarze Jogginghose

– führte ein schwarzes Mountainbike mit sich

– am Lenker war eine schwarze Sporttasche befestigt

Zeugen dringend gesucht

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, Hinweise zum Täter geben können oder im Bereich Q 3 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2026, 16:57