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22.04.2026, 15:32 Uhr

Ludwigshafen – Nähgruppe „Demenzdecken“ spendet 500 Euro an „Mahlze!t LU“

1Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Kreativität mit Herz

Die Nähgruppe „Demenzdecken“ am Klinikum Ludwigshafen hat dem Projekt „Mahlze!t LU“ des Heinrich Pesch Hauses (HPH) eine Spende in Höhe von 500 Euro überreicht. Das Geld stammt aus dem Verkauf selbstgenähter Fühldecken für die Betreuung demenziell erkrankter Menschen.
Ulrike Gentner, stellvertretende Direktorin des HPH, dankte den engagierten Näherinnen herzlich: „Wir sind sehr dankbar, dass die Nähgruppe mit so viel Herzblut nicht nur Menschen mit Demenz hilft, sondern gleichzeitig Bedürftige in Ludwigshafen mit einer warmen Mahlzeit unterstützt.“
Seit März 2017 treffen sich sechs bis acht Frauen einmal im Monat, um bunte Patchwork-Decken zu nähen. Verschiedene Stoffarten wie Baumwolle, Cord, Samt oder Leder werden dabei mit Reißverschlüssen, Schnallen, Knöpfen, Glöckchen und Applikationen versehen. Die unterschiedlichen Oberflächenstrukturen und Zusatzelemente der Nesteldecken dienen der Beschäftigung, Wahrnehmung und Aktivierung von Demenzkranken: Sensorische und motorische Reize wecken Neugier, schulen die Aufmerksamkeit und fördern die Beweglichkeit von Händen und Fingern.
„Mit den Nesteldecken können Therapeuten und Pflegende den Patienten eine sinnvolle Beschäftigung anbieten, denn während eines Krankenhausaufenthaltes fühlen sich viele Patienten mit der langen beschäftigungsfreien Zeit oft unwohl und gelangweilt“, erläuterte Isolde Helfmann, Pfegeexpertin der Pflegedirektion im Klinikum Ludwigshafen.
„Ich habe im und nach dem Krieg Hunger kennengelernt und weiß, wie es ist, hungrig ins Bett zu gehen. Daher spenden wir den Erlös an Mahlzeit LU“, sagte eine der kreativen Hobbyschneiderinnen. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Demenzdecken fließen zu 100 Prozent an soziale Projekte.
„Mahlze!t LU“ ist ein Projekt des HPH, das in der Corona-Zeit entstand. Seit April 2020 wurden über 79.000 kostenlose Mahlzeiten an Bedürftige verteilt. Das Projekt finanziert sich ausschließlich über Spenden und öffnet aktuell jeden Samstag von 12 bis 13 Uhr. Die Mahlzeiten werden in der Küche des HPH frisch zubereitet und ohne Nachweis der Bedürftigkeit ausgegeben.
Spendenkonto:
Heinrich Pesch Haus Bildungszentrum Ludwigshafen e.V.
IBAN: DE96 7509 0300 0000 0560 14 (Liga Bank Speyer)
Spendenzweck: Mahlzeit LU
Bild (HPH): Überreichten eine Spende für „Mahlze!t LU“: die Mitglieder der Nähgruppe „Demenzdecken“

Quelle: Katholische Akademie Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2026, 15:32

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