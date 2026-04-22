Ludwigshafen – Keller-Einbruch am helllichten Tag: E-Bike aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) Am Dienstag, den 21.04.2026, zwischen 06:40 Uhr bis 15:10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu vier Kellerabteilen eines Mehrparteienhauses in der Gräfenaustraße. Dabei wurde ein E-Bike samt Ladekabel entwendet.

Polizei sucht Zeugen

Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2026, 08:30