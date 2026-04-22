Ludwigshafen – BASF: Fackeltätigkeiten ab dem 23. April bis Mitte Juli

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Von Ende April bis Mitte Juli wird die BASF SE am Standort Ludwigshafen Anlagen für die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung abstellen, die in regelmäßigen Abständen durchzuführen ist. Beim Abfahren sowie Anfahren der Anlagen, darunter der Steamcracker, kann es deshalb ab dem 23. April bis in die ersten Juliwochen sowohl im Werksteil Nord und Werksteil Süd der BASF SE als auch im Werksteil Friesenheimer Insel in Mannheim zu Fackeltätigkeiten kommen, die mit sichtbarem Feuerschein, Rußbildung und Lärmbelästigungen verbunden sein können.
BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis.
Quelle BASF
Zuletzt aktualisiert am 22. April 2026, 15:37