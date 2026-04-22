Haßloch/A657/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 22.04.2026 kam es aus bisher ungeklärter Ursache im Baustellenbereich der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall. Die Feuerwehr Haßloch wurde um 07:32 Uhr durch die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen alarmiert und rückte umgehend mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften aus.
Nach erschwerter Anfahrt, aufgrund einer nur spärlich gebildeten Rettungsgasse, konnten ein verunfallter Pkw und ein Kleinbus vorgefunden werden. Die Unfallstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Zeitweise war die Fahrbahn voll gesperrt. Der Brandschutz wurde durch die Feuerwehr sichergestellt und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen.
Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Außerdem war die Autobahnpolizei im Einsatz, die die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen hat.
Quelle Freiwillige Feuerwehr Haßloch
Zuletzt aktualisiert am 22. April 2026, 13:21