Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizei Ludwigshafen steht ein 16-Jähriger im Verdacht, am 28. Februar 2026 in Frankenthal einen schweren Fahrradraub begangen zu haben. Auf einem Sportplatz in der Carl-Benz-Straße soll er einen 15-Jährigen angegriffen, geschlagen und getreten haben, um dessen Fahrrad zu stehlen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts des Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung erlassen. Als Haftgründe gelten Wiederholungsgefahr und Fluchtgefahr.

Der Tatverdächtige wurde am 17. April 2026 von der Polizei festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der 16-Jährige befindet sich inzwischen in einer Jugendstrafanstalt.

Im Zuge weiterer Ermittlungen geriet der Jugendliche zudem in den Fokus wegen einer mutmaßlichen Explosion am 3. April 2026 in der Rohrlachstraße in Ludwigshafen.

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2026, 11:48